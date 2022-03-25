الكشف عن سر عدم إقالة رينارد بعد تأهل السعودية لكأس العالم

أكد الإعلامي الرياضي طارق النوفل، على أنه يضع ثقته الكاملة في الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد قيادته للأخضر للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي تعادل أمام الصين بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب الشارقة بالإمارات، بالجولة التاسعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يخسر صدارة مجموعة التصفيات

خسر المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية لصالح منتخب اليابان، بعد تعادله أمام الصين، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكد صعوده إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

الأخضر رفع رصيده إلى 20 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بينما يتواجد المنتخب الياباني في الصدارة برصيد 21 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

ويلعب المنتخب السعودي المباراة الختامية للتصفيات أمام نظيره الأسترالي في المملكة، بينما يستضيف المنتخب الياباني نظيره فيتنام يوم الثلاثاء القادم.

لماذا لن يتم إقالة هيرفي رينارد؟

النوفل كشف خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن"، عن سبب عدم إقالة رينارد بعد التأهل لكأس العالم، مثلما حدث مع المدرب الهولندي فان مارفيك.

الإعلامي الرياضي قال: "راهنت على رينارد في البدايات، وقلت أكيد أن المجتمع الرياضي كله تقريبًا يضعون ثقتهم بشكل كبير فيه".

واختتم النوفل تصريحاته قائلًا: "استغرب على من يتحدث عن إمكانية إقالة رينارد، فهو في حقبة مختلفة جدًا وطريقته مختلفة وعقده مازال ساري، ومارفيك كان عقده منتهي والوضع مختلف بشكل كبير جدًا".

طارق النوفل : راهنت على رينارد منذ البداية .. أستغرب على من يتحدث عن رينارد ، لأن وضعه يختلف تماما عن مارفيك .



اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW#السعودية_الصين

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Olkvx5NHvI — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 25, 2022

اقرأ أيضًا ..

"الجيل الحالي للمنتخب السعودي لعبه ممل"

إلى لاعبي السعودية .. عدم صعودكم للمونديال أفضل لكم!

احتفالًا بالتأهل للمونديال .. مفاجأة كبرى من تركي آل الشيخ لجمهور السعودية