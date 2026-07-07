الكشف عن سر شجار الأصدقاء بين برناردو سيلفا ورودري في كأس العالم.. البرتغالي ضحية والإسباني يعتذر!

دخل برناردو سيلفا ورودري في مشادة كلامية حادة مساء الاثنين في ختام مباراة دور الـ 16 بين البرتغال وإسبانيا في كأس العالم. واجه اللاعبان، اللذان كانا زميلين سابقين في مانشستر سيتي، بعضهما البعض وجهاً لوجه في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن تأهلت إسبانيا إلى ربع النهائي بفضل فوزها 1-0.

وحصلت البرتغال على فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. انطلق برناردو سيلفا أمام المرمى الإسباني، لكن رأسيته مرت فوق العارضة بقليل، مما أدى إلى ضياع آخر فرصة للعب الوقت الإضافي.

مباشرةً بعد تلك الفرصة الضائعة، احتفل رودري بحماس شديد أمام عيني اللاعب البرتغالي. كما أظهرت لقطات التلفزيون كيف بدا أن لاعب الوسط الإسباني يوجه ضربة خفيفة إلى رأس زميله السابق، مما دفع برناردو سيلفا إلى الرد بانزعاج واضح.

أشار سيلفا بغضب نحو رودري، ثم توجه الاثنان نحو بعضهما. وفي ظل تصاعد حدة المشاعر، اضطر لاعبون آخرون للتدخل لتهدئة الموقف. وبعد لحظات قليلة، أطلق الحكم صافرة النهاية.

انتشرت لقطات الحادثة على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المشجعين عن دهشتهم من الاشتباك بين لاعبي الوسط. لعب سيلفا ورودري معًا لسنوات عديدة في صفوف مانشستر سيتي وفازا خلال تلك الفترة بالعديد من الألقاب الكبرى.

تحمل رودري المسؤولية عن سلوكه فور انتهاء المباراة. فقد قدم اللاعب الدولي الإسباني اعتذارًا صريحًا لزميله السابق في حديثه مع وسائل الإعلام.

وقال رودري: «أعتذر لبرناردو. لقد احتفلت بفرصة ضائعة له في نهاية المباراة. كان ذلك خطئي»، معترفاً بأنه انجرف وراء عواطف اللحظة.

لعب رودري وبرناردو سيلفا معًا في صفوف مانشستر سيتي على مدار السنوات السبع الماضية. وقد انضم الأخير مؤخرًا إلى ريال مدريد كلاعب حر، مما أنهى تعاونهما على مستوى الأندية.