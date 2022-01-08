الكشف عن سر تغريدة النصر "8+1" وعلاقتها بالهلال

كُشف أخيرًا عن سر تغريدة حساب النصر على تويتر بصورة "8+1"، وظهر أنها لم تكن لها علاقة أبدًا بالتعاقد مع لاعب وسط الهلال محمد كنو.

كنو أصبح حديث الصاح والمساء في الشارع والإعلام الكروي السعودي بعد توقيعه للنصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

ما هي قصة تغريدة 8+1؟

تويتر النصر كان قد نشر صورة حملت الرمز "8+1" قبل عدة أيام، وقد فسرها الجميع بأنها تخص التعاقد مع أحد اللاعبين الجدد، وتوقع العديد أن يكون كنو.

الهلال أعلن في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة تجديد عقد اللاعب السعودي، قبل أن يُصدر النصر بيانًا يؤكد به توقيع اللاعب له واتخاذه الإجراءات المناسبة لحفظ حقوقه القانونية وبينها شرط جزائي في العقد بقيمة 27 مليون ريال سعودي.

وقد بدأ الجمهور الأزرق يسخر من تغريدة 8+1، بل حتى تويتر الهلال الرسمي سخر بطريقة غير مباشرة بنشره تغريدة روج بها لمقطع فيديو عن كواليس الفوز بكأس السوبر السعودي، إذ كتب "بعد قليل .. كواليس 63+1".

كنو وقع للنصر بالفعل لكنه تراجع وجدد عقده مع الهلال عقب تقريب وجهات النظر بين الطرفين فيما يخص البنود المالية للعقد الجديد، وقد جرت المفاوضات الجديدة عقب الفوز على الفيصلي مساء الخميس والتتويج بكأس السوبر.

ما هي القصة الحقيقية لتغريدة 8+1، وما علاقتها بالهلال؟

حساب ملعب مرسول بارك على تويتر أوضح سر تغريدة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أنها تتعلق بعودة التذاكر الموسمية لحضور مباريات النصر في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

إدارة الملعب أطلقت مبادرة بعنوان 8+1 تتضمن تذكرة موسمية لحضور 8 مباريات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وتذكرة مجانية لحضور قمة دور الـ8 في كأس الملك بين النصر والهلال.

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إن الشروط الصحية منطبقة عليك🙏🏼

خلكم جاهزين ونشوفكم قريب🔥#سنة_ومكملين#مرسول_بارك



🎫https://t.co/WN4NeXD8uB pic.twitter.com/5VxnuDd6CL — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) January 7, 2022

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