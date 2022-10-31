الكشف عن سبب غياب الفرج عن ودية هندوراس

المنتخب السعودي تعادل وديًا مع هندوراس يوم أمس في الإمارات

غاب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي عن تدريبات الأمس والمباراة الودية أمام هندوراس مما أقلق الجميع حول احتمال معاناته من الإصابة مجددًا، لكن صحيفة الرياضية السعودية طمأنت السعوديين على حالته الصحية.

قائد الهلال عاد حديثًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للأخضر بعد فترة غياب، وقد أوضحت الرياضية أن إصابته بالإنفلونزا كانت السبب في غيابه عن المران واللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

من جانب آخر، كشفت الصحيفة عن أن الجهاز الطبي حدد يوم الخميس المقبل موعدًا لانضمام الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الثنائي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في مشفى سبيتار القطري، وقد أفادت الرياضية أن الجهاز الطبي للأخضر يُتابع حالة اللاعبين يوميًا لضمان تعافيهما وجاهزيتهما الفنية والبدنية بشكل كامل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المباراة الأولى في مونديال قطر 2022 أمام زملاء ليونيل ميسي.

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