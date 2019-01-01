الكشف عن سبب خروج عبدالرزاق حمدالله من معسكر المغرب

توتر داخل معسكر منتخب المغرب قبل البطولة بأيام قليلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن سبب خروج عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، قبل كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويشارك المنتخب المغربي في البطولة ضمن المجموعة الرابعة مع كلٍ من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، والتي ستلعب على ملعب "السلام".

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن استبعاد حمدالله من معسكر المنتخب جاء بسبب الإصابة التي لحقت به.

وأشارت التقارير أن سبب ابتعاد حمدالله جاء لعدم تكيفه على الأجواء داخل معسكر المنتحب المغربي، خاصًة بعد المشادة أمس مع فيصل فجر على ركلة الجزاء.

ولكن الاتحاد المغربي أكد في بيانه أن تم استبداله وضم عبدالكريم باعدي بدلًا منه، بعد أن لحقت به إصابة في الظهر والفخذ.

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ويعد عبدالرزاق حمدالله من أهم المهاجمين الأفارقة في الوقت الحالي، خاصًة أنه تصدر ترتيب هدافين الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا.