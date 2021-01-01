الكشف عن سبب توزيع المباريات المفاجيء في الجولة 22 من الدوري السعودي

تستمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين في تقديم المتعة والإثارة

كشفت تقارير صحفية، عن سبب إقامة مباراة واحدة فقط من الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وإقامة 6 مباريات اليوم.

وتختتم مباريات الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الأهلي أمام ضمك يوم السبت على ملعب " مدينة الملك عبد العزيز الرياضية".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، تفسيرًا لعدم توزيع المباريات بعدد متساوٍ على الأيام الثلاث للجولة وإقامة 5 لقاءات اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة حسب مصدر من داخل لجنة المسابقات، إلى أن التوزيع جاء بسبب رغبة رابطة دوري المحترفين السعودي بتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وأكملت الصحيفة أن رابطة دوري المحترفين أرادت أن يأخذ كل نادٍ نفس عدد أيام الراحة قبل المباراة الجديدة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل ضغط مباريات الدور الثاني.

وتقام اليوم مباريات كلًا من، أبها والفتح ، والعين والفيصلي، والنصر أمام الاتفاق، والشباب والقادسية، والاتحاد يستضيف الوحدة، والهلال أمام الرائد.