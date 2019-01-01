الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الريان القطري لضم ماندجوكيتش

الريان يسعى لضم ماندجوكيتش لتدعيم هجومه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، سبب تعطل انتقال ماريو ماندجوكيتش إلى الدوري القطري عن طريق بوابة الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا أن هناك مفاوضات بين الريان القطري واللاعب الكرواتي من أجل الانضمام له وتدعيم الهجوم خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن سبب فشل انتقال ماندجوكيتش إلى الريان القطري ليس بسبب المقابل المادي الخاص بالصفقة.

وأشارت التقارير أن اللاعب لم يقتنع بالانضمام لمعسكر التدريب الحالي "المؤقت"، بسبب قيام النادي القطري بعمل تجديدات خلال الوقت الحالي.

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ووافق ماندجوكيتش على تقاضي راتب ما يقرب من 7.5 مليون يورو سنويًا، والانتقال إلى الريان وكانت المفاوضات قد وصلت لمراحل متقدمة قبل أن تتوقف.

وأكدت التقارير أن الريان رفض دفع القيمة المالية الذي طلبها يوفنتوس الحصول عليها، مقابل الاستغناء عن اللاعب وهي 10 ملايين يورو.