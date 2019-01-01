الكشف عن سبب تعاقد الشباب مع جارسيا

الشباب يسعى لاستعادة عافيته في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن كواليس اختيار الشباب السعودي للمدرب جارسيا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بعد الإعلان أمس.

وكان الشباب قد أعلن أمس عن التعاقد مع الإسباني لويس جارسيا بلازا، كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، أملًا في تحسن نتائج الفريق.

جارسيا له تجارب كبيرة في فرق الوسط والمؤخرة في الدوري الإسباني للدرجة الأولى مثل ليفانتي وفياريال وخيتافي، وأيضًا بكين رينهي الصيني مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن هناك مدرب كبير هو من أشار على إدارة النادي الشبابي بالتعاقد مع جارسيا.

وأضاف الصحيفة، أن الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني السابق للهلال والمنتخب السعودي، هو من نصح الشباب بالتعاقد مع جارسيا.

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وأضافت التقارير أن الإسباني جارسيا سوف يصل خلال 48 ساعة إلى الرياض ليقود الفريق في مباراته المقبلة أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 3.