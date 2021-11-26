الكشف عن سبب تأخير إعلان رانجنيك "الشيوعي" مدربًا لمانشستر يونايتد!

سيتأخر إعلان نادي مانشستر يونايتد الرسمي عن تولي رالف رانجنيك لتدريب الفريق لعدة أيام، بعد أن أكدت تقارير عديدة أن كل شيء حُسم بين الطرفين.

جاء هذا بحسب ما علمت مراسلة جول.كوم في مانشستر، والتي أكدت أن المدير الفني الجديد لن يتمكن من حضور مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم الأحد.

لماذا سيتم تأخير الإعلان عن رانجنيك؟

المشكلة في الأساس تعود لإنهاء الأوراق الخاصة بالمدير الفني الجديد في إنجلترا، وتصريح العمل، حيث يتم اعتباره أجنبيًا.

تلك المشكلة كانت لا تظهر في السنوات الماضية بسبب تعامل إنجلترا مع أي مواطن أوروبي بطريقة مختلفة، لكن كل شيء اختلف منذ دخول البريكست حيز التنفيذ ومغادرة إنجلترا للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يحضر مواجهة آرسنال يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي، بعد إنهاء كافة الأوراق المطلوبة.

متى يتم الإعلان عن تولي رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟

مراسل جول.كوم في ألمانيا حصل على معلومات أن الإعلان سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم على أقصى تقدير.

كما حصل على تصريحات خاصة من أحد وكلاء الأعمال الذين عملوا بالقرب من رانجنيك خلال مسيرته.

وقال خلالها دون الكشف عن اسمه: "رالف لديه طريقة شيوعية في لعب كرة القدم، الكل بالنسبة له سواسية، ولا يمكنه التعامل مع النجوم".

وأضاف: "لم يسبق له أن درب فريقًا كبيرًا، والإعلام في إنجلترا لا يرحم، بالأخص عندما يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد، سينتظرون وقوعه في أي خطأ".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وصول مانشستر يونايتد لاتفاق مع رالف راجنيك من أجل تولي مسؤولية الفريق فنيًا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يصبح بعدها مستشارًا للنادي في مختلف الأمور الإدارية لمدة عامين بعد نهاية فترة تدريبه.

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