الكشف عن سبب استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال في مونديال الأندية

الهلال يسعى لتحقيق إنجازًا في مونديال الأندية في قطر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن سبب قيام الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال باستبعاد بعض اللاعبين من قائمة كأس العالم للأندية.

وكان الهلال قد أعلن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية الذي سينطلق خلال الشهر الجاري في قطر، بعد أن توج الزعيم بدوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في أول مباراة في كأس العالم للأندية، حيث يسعى الزعيم لتقديم إنجاز خلال المنافسات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال في مونديال الأندية جاء حسب وجهة نظر لوشيسكو الفنية.

وأشارت التقارير أن الخماسي الذي تم استبعاده من قائمة الفريق، جاهز من الناحية البدنية وأن استبعادهم لقرار فني فقط.

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نواف العابد ابتعد كثيرًا عن المشاركة مع الهلال خلال الموسم الماضي، بسبب الإصابات التي لحقت به وجعلته يغيب عن مباريات هامة للغاية.

وكان لوشيسكو استبعد كلًا من نواف العابد ونواف الغامدي حارس المرمى، وناصر الدوسري في منتصف الملعب وصالح الشهري وذعار العتيبي في الهجوم.