الكشف عن راتب ميسي في عقده الجديد مع برشلونة، وسبب تأخير التجديد!

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن أسباب تأخير تجديد عقد ميسي في النادي الكتالوني وقيمة العقد الجديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قيمة العقد الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة مع النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي تحدثت عن قيمة العقد الجديد، وأكدت أنها ليست السبب في تأخير التجديد حتى الآن.

كم يبلغ راتب ميسي في برشلونة بالعقد الجديد؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالعقد الجديد بين ميسي وبرشلونة سيكون لمدة عامين فقط، وينتهي في 2022-2023.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على 60 مليون يورو فقط خلال الموسم الواحد في العقد الجديد.

كم يبلغ راتب ميسي الحالي؟

بحسب ما تم تسريبه في صحيفة "إل موندو" في شهر يناير الماضي فعقد ميسي في برشلونة يضمن له الحصول على 138 مليون يورو.

وحصل النجم الأرجنتيني حتى الآن بسبب العقد الحالي على 555 مليون و237 ألف و619 يورو متضمنة المتغيرات والمكافآت.

ما هو سبب تأخير تجديد عقد ميسي؟

الصحيفة أوضحت أن العقد الجديد لميسي يتضمن إمكانية رحيله في نهاية موسم 2022-2023 ليمضي موسمين في الدوري الأمريكي كأحد سفراء برشلونة، لكن بقميص نادي إنتر ميامي، حيث سيحصل على نفس الراتب هناك.

لكن تكمن الأزمة في راتب ميسي في برشلونة بعد موسمي 2023-2024، 2024-2025، حيث من المفترض أن يوقع ميسي على عقدًا يبقيه في برشلونة كشريك حتى 2030-2031.

وتجري المفاوضات حاليًا على القيمة المالية التي سيحصل ميسي عليها من تلك الشراكة، حيث تم الاتفاق على أن يتم تقسيمها الأجر ثابت، بالإضافة لنسبة من الأرباح.

ميسي يريد زيادة الأجر الثابت الذي سيحصل عليه، خلال تلك الفترة، بينما يسعى جوان لابورتا للتفاوض على الأرباح فقط، وتقليل قيمة الأجر قدر الإمكان.

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