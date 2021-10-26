الكشف عن خطاب سولشاير لنجوم مانشستر يونايتد بعد الهزيمة التاريخية!

تفاصيل خطاب سولشاير لنجوم مانشستر يونايتد، إما القتال من أجل الفريق أو القتال ضد بعضكم البعض!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل الخطاب الذي تحدث فيه أولي جونار سولشاير لنجوم مانشستر يونايتد عقب الخسارة التاريخية من ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أحد المصادر من داخل النادي لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أنه حذرهم من العقاب.

وقال المصدر: "سولشاير أوضح لكل اللاعبين ولكل عناصر الفريق أن الجميع معرض للعقاب هذا الأسبوع، وهو من ضمنهم".

وأضاف: "الرسالة الأساسية من سولشاير لكل نجوم الفريق هي أنهم عليهم القتال من أجل الفريق وليس القتال مع بعضهم البعض".

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد على المحك.

في الوقت نفسه نفت "سكاي سبورت" وجود أي نية لدى إدارة مانشستر يونايتد في إقالة المدرب، وأكدت أنه سيستمر في منصبه.

وكان الشياطين الحمر قد تعرضوا لهزيمة تاريخية ضد ليفربول هذا الأسبوع بخمسة أهداف نظيفة مع الرأفة، سجل منهم المصري محمد صلاح هاتريك وصنع هدفًا.

وتم ترشيح عدة أسماء في الساعات الماضية لتولي تدريب مانشستر يونايتد على رأسها أنطونيو كونتي وزين الدين زيدان..

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