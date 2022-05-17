"الكشف عن حكم الاتحاد والهلال .. "لجنة الحكام أصبحت "ما يطلبه الاتحاديون!"

مازال قرار اتحاد كرة القدم السعودي، الذي لن يعلن رسميًا بعد، تغيير حكم قمة الاتحاد والهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي بناءً على طلب الأول يُثير ردود فعل كبيرة في الشارع والإعلام السعودي، وآخرها من الصحفي المخضرم عبد الرحمن الجماز.

جاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، كان من المفترض أن تُلعب يوم الأحد الماضي لكن تم تأجيلها بعد تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.

من هو الحكم السعودي الذي سيُدير كلاسيكو الاتحاد والهلال؟ وماذا قال الجماز عنه؟

عديد المصادر الصحفية أوضحت أن السعودي محمد الهويش هو الحكم الذي سيُدير كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

خاص :

الحكم #محمد_الهويش يقود لقاء #الاتحاد_الهلال بعد رفض ادارة #الاتحاد

للطاقم البرازيلي .

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استغرب رفض الاتحاد مع ان الحكام البرازيليين ماقصروا معهم pic.twitter.com/O1TfA4Vt6C — مبارك الشهري (@Mubark_m9) May 17, 2022

وقد أكد الصحفي مبارك الشهري ذلك عبر مصادره الخاصة، فيما أوضح الجماز أن الهويش كان الحكم الرابع المقرر للقمة المنتظرة وتمنى ألا يتم تلبية طلب الاتحاد وتعيينه بدلًا من الحكم البرازيلي.

الصحفي المخضرم رأى أن لجنة الحكام حال لبت طلب الاتحاد إلغاء تكليف البرازيلي سامبايو وتعيين الهويش ستتحول إلى لجنة "ما يطلبه الاتحاديون"، وتمنى ألا يحدث ذلك.

الحكم محمد الهويش هو الحكم الرابع كما كان مقرر مسبقاً للاتحاد والهلال .

هل يصبح حكم ساحة ويتم إستبدال الحكم البرازيلي بعد رفض الاتحاديين .

هنا تصبح لجنة الحكام [ لجنة مايطلبه الاتحاديين ] .. أتمنى أن لايكون الأمر صحيحا. pic.twitter.com/IRLZOMpjlc — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) May 17, 2022

ما قصة طلب الاتحاد تغيير حكم الكلاسيكو أمام الهلال؟

الاتحاد كان قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، وقد استجاب اتحاد الكرة وعين بالفعل حكمًا برازيليًا للقاء هو ويلتون سامبايو، إلا أن ذلك الاختيار لم يجد أي ترحيب من الإدارة والجمهور والإعلام الاتحادي.

وقد كشف الإعلامي وليد الفراج الأسبوع الماضي عن طلب الاتحاد من دائرة التحكيم تغيير الحكم البرازيلي لسوء مستواه واستبداله بحكم من النخبة في أوروبا، خاصة بعد تأجيل اللقاء لمدة 10 أيام تقريبًا مما يمنح اتحاد الكرة مساحة زمنية للاختيار.

الأمثر المثير للدهشة أن الاتحاد في خطابه لاتحاد الكرة رفض الحكم البرازيلي تمامًا حتى لو كلفه ذلك تعيين حكم محلي للمباراة، إذ طلب من الاتحاد الاستعانة بأحد الحكام السعوديين إن تعذر جلب حكم أوروبي ممتاز.

المصادر الصحفية المتابعة أوضحت أن اتحاد الكرة لم ينجح في إيجاد طاقم تحكيم بديل للقاء، وحسب الصحفي عبد الرحمن مشبب فقد استجاب لطلب الاتحاد وألغى تكليف الحكم البرازيلي واستقر الرأي على تعيين حكم محلي لإدارة الكلاسيكو أشارت المصادر المتابعة إلى أنه محمد الهويش.

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