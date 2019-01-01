الكشف عن حقيقة دعم المساكني للإفريقي التونسي

هل دعم المساكني نادي الإفريقي التونسي؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأحد، عن حقيقة دعم يوسف المساكني، خلال الفترة الأخيرة لنادي الإفريقي التونسي بسبب الأزمة الذي يمر بها.

ويمر نادي الإفريقي التونسي بأزمة قوية خلال الفترة الأخيرة بسبب الناحية المالية، حيث هناك حملة لدعم النادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع "الصريح" التونسي، أن هناك بعض المقربين من اللاعب يوسف المساكني نفى تمامًا ما تردد حول مساهمة اللاعب في الحملة.

وأشارت التقارير أن هذه الأنباء كانت وضعت اللاعب في مأزق كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم دعمه لناديه الأصل رغم أنه يتعرض لأزمة كبيرة.

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ويعد المساكني من أفضل اللاعبين التونسيين خلال السنوات الأخير والعرب بشكل عام، ويقدم دائمًا دعم للأندية التونسية.