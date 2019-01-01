الكشف عن حقيقة العروض الرسمية لرحيل إدواردو من الهلال

إدواردو يقترب من الرحيل عن الهلال في الصيف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تلقي البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال السعودي عروضًا للرحيل خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير قد أكدت على تلقي إدواردو عدة عروض ما بين إماراتية وقطرية وغيرها للرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإدارة المؤقتة للهلال برئاسة عبدالله الجربوع لم تتلق أي عروض رسمية لضم إدواردو.

وأشارت التقارير أن الجهاز الفني سلم اللاعب نسخة من برنامج الإعداد للموسم الجديد للهلال، من أجل معرفة موعد انضمامه للتدريبات.

وينطلق المعسكر الخارجي للهلال يوم 4 يوليو المقبل، بعد أن بدأت الإجازة يوم 21 مايو الجاري، حيث أكد المسئولين للاعب أن يلتزم بالمواعيد.

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وينتهي عقد إدواردو مع الهلال السعودي نهاية يونيو 2020، حيث جدد اللاعب عقده منتصف 2018، قبل أن يطلب الرحيل خلال الفترة الأخيرة.