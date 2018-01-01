الكشف عن حقيقة اقتراب عبدالشافي من العودة للزمالك

الزمالك يسعى لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف وكيل محمد عبدالشافي، لاعب أهلي جدة السعودي، موقفه من العودة للزمالك مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، بعد تراجع مستوى اللاعبين في نفس المركز، على رأسهم بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.

وقال محمد رضا، وكيل عبدالشافي في تصريحات لموقع "كووورة": "عبدالشافي مستقر مع أهلي جدة، وليس لديه رغبة في الرحيل بالوقت الحالي". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "عبدالشافي يحمل شارة قيادة الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم يتلق أي اتصالات من جانب مسئولي الزمالك في الفترة الأخيرة".

وتابع رضا: "الجميع يعرف أن في حالة عودة عبدالشافي إلى مصر سيكون لاعبًا في صفوف الزمالك، ولكن لم يكن هناك أي مفاوضات لعودته".

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وانتشرت تقارير صحفية، حول رغبة الزمالك في استعادة عبدالشافي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الجبهة اليسرى.