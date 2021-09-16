الكشف عن حقيقة إقصاء النصر من دوري أبطال آسيا

تعرف على موقف النصر القانوني

انتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الأخبار التي تشير إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصدد اتخاذ قرارًا بإقصاء نادي النصر من بطولة دوري الأبطال، رغم تأهله إلى ربع النهائي.

وشهدت مباراة النصر أمام تراكتور سازي الإيراني، مشاركة المدافع الجديد محمد آل فتيل، في مباراة دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي أثار لغطًا، كونه شارك من قبل مع فريقه السابق الأهلي في نفس النسخة.

المستشار القانوني أحمد الأمير، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن موقف نادي النصر قانونيًا من مشاركة محمد آل فتيل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مشاركة آل فتيل مع النصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، هي مشاركة صحيحة قانونيًا، وذلك استنادًا إلى نص المادة 27.8 من اللائحة التنظيمية للبطولة القارية".

وتابع: "وتسمح المادة 27.8 للاعب بالمشاركة مع فريقين مختلفين في مرحلتين مختلفتين من البطولة، انتهى!".

#النصر_تراكتور#فتيل



📌 مشاركة آل فتيل مع #النصر في دور الـ١٦ عشر من @theAFCCL_ar هي مشاركة صحيحة قانونياً وذلك استنادا الى نص المادة 27.8 من اللائحة التنظيمية لـ @theAFCCL_ar و التي تسمح للاعب بالمشاركة مع فريقين مختلفين في مرحلتين مختلفتين من البطولة



انتهى ! https://t.co/JMk45YWokC pic.twitter.com/0TxfC2QX2k — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) September 16, 2021

ونشر الأمير مع تغريدته، صورة من المادة 27.8 من اللائحة التنظيمية لبطولة دوري أبطال آسيا، التي ينشرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليكون سندًا قانونيًا لمشاركة آل فتيل مع النصر.

وطالبت جماهير تراكتور الإيراني، إدارة ناديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التحرك وتقديم شكوى للاتحاد الآسيوي ضد مشاركة محمد آل فتيل مع النصر بدور الـ16، بعد مشاركته مع الأهلي في دور المجموعات بالنسخة الحالية.

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محمد آل فتيل انتقل لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر لصفوف نادي النصر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

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