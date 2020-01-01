الكشف عن حديث كونتي مع لاعبي إنتر بين شوطي ديربي ميلانو

كونتي لم يكن عنيفًا..

كشفت تقارير صحفية إيطالية، كواليس الحديث الذي دار بين أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، ولاعبيه بين شوطي مباراة الديربي أمام ميلان.

إنتر، استطاع قلب الطاولة على جاره ميلان، بعد التأخر بهدفين دون رد، في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 4-2.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن كونتي لم يلجأ إلى التحفيز التقليدي خلال استراحة ما بين الشوطين، بل ذكر لاعبيه بفارق الـ19 نقطة بين إنتر وميلان، في سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

المزيد من الفرق

إنتر يكسب الجولة الأولى في معركته مع بيكهام

كونتي، نجح في بث الثقة بلاعبيه وإقناعهم بأنهم أقوى من خصهم، بدون أي كلمات جارحة أو تهديدات، لقد ذكرهم ببساطة بأنهم يعيشون موسمًا أفضل.

استراتيجية كونتي، أتت بثمارها، وبالفعل تمكن لاعبو إنتر من تحويل تأخرهم بهدفين إلى انتصار بنتيجة 4-2، والقفز إلى صدارة السيري آ.

ويأمل النيراتزوري، في تحقيق لقب الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات.