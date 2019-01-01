الكشف عن حجم إصابة حجازي.. ومصيره في أمم إفريقيا

إصابة قوية لأحمد حجازي مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طبيعة إصابة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وويست بروميتش الإنجليزي، التي لحقت به أمس.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة قوية في الأنف إثر تدخله مع مهاجم منتخب زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا بشأن إصابة حجازي، بأن ما لحق به هو كسر في الأنف، بعد إجراء أشعة على موضع الإصابة.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن إصابة حجازي في الأنف لن يعوقه من استكمال معسكر الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

إقرأ أيضًا - لماذا قد يُعاني المنتخب المصري لتكرار إنجاز أمم أفريقيا 2006؟

ويعد أحمد حجازي من أهم عناصر منتخب مصر الأساسيين في المرحلة الأخيرة لما يشكله من قوة كبيرة في الخط الخلفي للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات كأس الأمم الإفريقية.