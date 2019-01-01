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الكشف عن تمثال جديد لكرويف في ملعب أياكس

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أياكس يواصل تخليد أسطورته..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تم الكشف عن تمثال جديد لوجه الراحل يوهان كرويف، في ملعب أياكس أمستردام الذي يحمل اسمه بالفعل.

 

وكان النادي قد أطلق اسمه على الملعب بعد وفاته في الرابع والعشرين من مارس عام 2016 متأثراً بالسرطان.

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وحقق الأسطورة الهولندية لقب الدوري 8 مرات مع أياكس، بالإضافة لـ5 ألقاب للكأس، إلى جانب ثلاثية دوري الأبطال المتتالية بين 1971 و1973.

أما كمدرب فقد حقق لقب الدوري مرتين في 1986 و1987، بالإضافة لكأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1987 أيضاً.

يذكر أن كرويف هو العلامة الأبرز في تاريخ برشلونة كلاعب ومدرب ومؤسس لنهج الكرة الشاملة في القلعة الكتالونية.

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