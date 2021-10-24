الكشف عن تفاصيل مشاجرة ألبا وفينيسيوس في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

سقط فينيسيوس جونيور وطلب ركلة جزاء، فكان الرد قاسيًا من بيكيه وتدخل جوردي ألبا في مشاجرة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

شهد الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الكثير من التوتر في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

التوتر وصل إلى ذروته عندما حلت الدقيقة الـ 21 عندما مر فينيسيوس جونيور من أكثر من لاعب وسقط داخل منطقة الجزاء مطالبًا الحصول على ركلة جزاء.

طلب اللاعب البرازيلي لم يلق إعجاب نجوم برشلونة، وعلى رأسهم جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، الذي كان أول من توجه له ليواجهه بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

الأمر وصل لمحاولة عراك بالأيدي بين الثنائي لم تنقلها عدسات الكاميرات، لكن سريعًا انتهت الأمور بعد أن تدخل الكبار من الفريقين.

وكان الشوط الأول قد شهد تقدم ريال مدريد في النتيجة بهدف نظيف، جاء بأقدام دافيد ألابا الذي يخوض أول كلاسيكو له ومن هجمة مرتدة.

وكاد برشلونة أن يسجل في أكثر من مناسبة، وجاءت أبرز فرصة عن طريق الأمريكي سيرجينيو ديست الذي أهدر هدفًا محققًا قبل هدف ألابا.

جدير بالذكر أن آخر انتصارات برشلونة على ريال مدريد في ملعب كامب نو كان في أكتوبر 2018 في الدوري عندما حقق النادي الكتالوني الفوز بخمسة أهداف لهدف.