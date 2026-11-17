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بعد وقت قصير من إعلان روميلو لوكاكو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا، ظهرت تفاصيل لافتة حول رحيله. وفي إعادة سرد مطوّلة للأحداث، تستعرض صحيفة هيت لاتسته نيوز دوافع المهاجم، كما يتضح الدور اللافت للمدير الفني مارك فان بوميل.

شكّل قرار لوكاكو اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا مفاجأة للكثيرين يوم الإثنين، لكن المهاجم نفسه كان يعلم ذلك منذ فترة. فقد وجد صعوبة كبيرة في تقبّل دوره كلاعب بديل مع الشياطين الحمر، وجاء خبر بدئه مواجهة تركيا على مقاعد البدلاء ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير.

«يعلم لوكاكو من المدير الفني أنه لن يبدأ أساسيًا في تركيا. خبر كان وقعه قاسيًا. ربما ترك المهاجم أثرًا رائعًا كبديل في كأس العالم الماضية، بعدما تصالح مع هذا الدور إثر عدة محادثات مسبقة، لكن لوكاكو كان ينظر إلى هذا الوضع قبل كل شيء على أنه أمر مؤقت»، بحسب صحيفة هيت لاتسته نيوز.

«كان يريد أن يعود لاعبًا أساسيًا تحت قيادة مارك فان بوميل ومن بوابة فنربخشة. لكن لوكاكو شعر منذ البداية بأنه لا يحظى بمكانة واضحة في الخطط كما كان يأمل. عشر دقائق فقط في إيطاليا، وعلى أرضه أمام فرنسا لم يشارك حتى من مقاعد البدلاء. أمر نادر الحدوث، فضلًا عن كونه سهوًا من المدير الفني.»

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لم يعد فان بوميل يرى في لوكاكو لاعبًا أساسيًا لا جدال فيه، بل ولا حتى بديلًا دائمًا، ما جعل المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا يشعر بأنه «فقد قيمته». وعندما علم أنه لن يلعب في تركيا، لم يطلب تفسيرًا، بل أشار إلى أنه يعاني من إصابة خفيفة. وبذلك لم يكن مضطرًا للسفر إلى إزمير، وتمكّن من البقاء قريبًا من عائلته في بلجيكا.

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وفي تلك الأيام، يبدو أن قراره أصبح نهائيًا: لوكاكو يعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا. وأمام إيطاليا (فوز 4-1)، أراد فان بوميل إشراكه قبيل النهاية بقليل، لكن اللاعب لم يعد راغبًا في ذلك. «تلك الدقائق القليلة على أرض الملعب لم يعد يرغب فيها. يفضّل لوكاكو أن يرى هوغو كويبرس يدخل بديلًا»، بحسب صحيفة هيت لاتسته نيوز.

وبعد نهاية المباراة أمام إيطاليا، تحدّث فان بوميل أمام كاميرا قناة VTM عن «قرار مشترك»، لكن تبيّن أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. وأعلن لوكاكو بنفسه صباح الإثنين عبر إنستجرام نهاية مسيرته الدولية.

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«يرى أن ما قدّمه كان جميلًا، وكثيرًا. لقد أنهكته السنة الأخيرة. ولا تزال وفاة والده روجيه تمثّل حتى اليوم ندبة هائلة»، هكذا جاءت الخلاصة. «دُفن روجيه لوكاكو في كينشاسا، من دون أن يتمكن روميلو وجوردان من توديعه كما ينبغي . ومنذ ذلك الحين دخل في مرحلة حداد عاطفي عسيرة.»

«صحيح أن دوره البطولي في كأس العالم بعد ذلك منحه الطاقة اللازمة من جديد، ما دفع لوكاكو إلى تأجيل التفكير في اعتزال اللعب مع الشياطين الحمر بعض الشيء، لكن بعد أربعة أشهر نفد كل شيء. لقد كان وضعه المستمر على مقاعد البدلاء ثقيلًا جدًا عليه من الناحية الذهنية.»

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«كان روميلو لوكاكو يحلم بأن يظل عنصرًا بالغ الأهمية للمنتخب الوطني، لكن الآن وقد أدركه الزمن هو الآخر، باتت أولوياته في مكان آخر. مع ابنيه الصغيرين روميو وجوردان. مع شقيقه. مع والدته. ومع نفسه.»