الكشف عن تفاصيل عرض الـ15 دقيقة من مانشستر يونايتد لضم نجم بورنموث

إد وودوارد منح رئيس بورنموث ربع ساعة فقط للرد على عرضه..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن محاولة غريبة من مانشستر يونايتد التوقيع مع جوشوا كينج، مهاجم فريق بورنموث، خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

مانشستر يونايتد، استهدف التعاقد مع مهاجم في يناير الماضي، بعد إصابة نجمه ماركوس راشفورد، ونجح بالفعل في استعارة النيجري أوديون إيجالو من شانجهاي جرينلاند شينهوا، في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

صحيفة "ذا أتلتيك" قالت إن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، أجرى مكالمة هاتفية مع نيل بيكر، رئيس نادي بورنموث، أبلغه فيها بأن أمامه ربع ساعة فقط للموافقة على بيع كينج مقابل 30 مليون يورو، وإلا سيوقع مع مهاجم من الصين.

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هذه المكالمة جاءت في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، إلا أن نادي بورنموث لم يوافق على هذا العرض، لينفذ وودوارد كلامه بالتعاقد مع إيجالو.

وسجل إيجالو، أول مشاركة له مع مانشستر يونايتد، خلال مواجهة تشيلسي أمس الإثنين، حين دخل بديلاُ في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل للنقطة 38 في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.