الكشف عن تفاصيل صراع الهلال والشباب على مدافع إنتر وبرشلونة السابق

مدافع أجنبي جديد في طريقه للدوري السعودي

تُواصل أندية الدوري السعودي استعداداتها الجادة لانطلاق الموسم الجديد في الـ12 من أغسطس القادم، ولا تقتصر تلك الاستعدادات على التدريبات الفنية والتكتيكية داخل الملعب، بل كذلك على التحركات في سوق الانتقالات لدعم الصفوف بأفضل العناصر.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل كشف خلال تصريحات لقناة 24 الرياضية السعودية تفاصيل صراع الهلال والشباب على مدافع إنتر وبرشلونة السابق.

من هو المدافع الذي أشعل صراع الهلال والشباب؟

المريسل أوضح أن الهلال والشباب دخلا في صراع شرس للتعاقد مع الكولومبي جيسون موريو مدافع سامبدوريا الإيطالي، والذي سبق أن لعب لإنتر وبرشلونة.

صاحب الـ29 عامًا كان أحد نجوم إنتر في الدوري الإيطالي موسم 2015-2016، لكن مستواه تراجع في الموسم التالي مما أجبر النادي على إعارته ثم بيعه نهائيًا إلى فالنسيا.

موريو خلال مدة عقده مع فالنسيا أعير إلى برشلونة من يناير إلى يونيو 2019، ومن ثم غادر إسبانيا عائدًا إلى إيطاليا عبر بوابة سامبدوريا، لكنه حظي بتجربة ثانية في الليجا بقميص سيلتا فيجو، بدأت بالإعارة في يناير 2020 وانتهت في يونيو 2021.

المدافع الكولومبي لعب في الموسم الماضي من الليجا 31 مباراة مع سيلتا فيجو سجل خلالها هدفين، وقد عاد إلى ناديه الإيطالي والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2023.

ما هي تفاصيل عرضي الهلال والشباب لضم موريو؟

المريسل كشف عن الأرقام والتفاصيل الخاصة بعرضي الهلال والشباب لضم موريو، إذ أوضح أن العرضين متساويين من حيث القيمة المالية لكن بينهما اختلاف واحد.

إذ قال خلال برنامج الحصاد الرياضي "الهلال دخل في مفاوضات للتعاقد مع جيسون موريو، وهو اللاعب الأول الذي اتفق عليه المدرب ليوناردو جارديم مع الإدارة الهلالية وعلى ضرورة التعاقد معه، حتى أن المدرب عرض المساهمة في ضم اللاعب".

أضاف "عرض الهلال وصل إلى 4.5 مليون يورو لاستعارة اللاعب لموسم واحد، بحيث يحصل سامبدوريا على 1.5 مليون يورو فيما سيتقاضى المدافع 3 ملايين يورو، وقد عرض النادي السعودي دفع المبلغ الأول على دفعتين بينهما 6 أشهر".

وعن عرض الشباب، قال المريسل "الشباب دخل في الصفقة عن طريق مفاوض مُعلم (وأوضح الضيوف أنه أحمد المعلم)، وقد قدم نفس العرض الهلالي لكنه يختلف عنه في أنه استعد لدفع الـ1.5 يورو دفعة واحدة، وسنرى المفاوضات إلى أين ستنتهي".

موريو .. مدافع قوي وإضافة للدوري السعودي

وصل موريو مع إنتر موسم 2015-2016 إلى ذروة مسيرته الكروية، تألق بشدة وخلق ثنائيًا صلبًا مع زميله جواو ميراندا، ما دفع كبار أوروبا للتهافت على نيل توقيعه، إذ ارتبط اسمه بريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي.

تراجع أداء اللاعب في الموسم الثاني بشكل غريب، وتخلى عنه إنتر بنهايته بعد تعاقده مع ميلان شكرينيار من سامبدوريا، ولم يعد موريو إلى مستواه الممتاز أبدًا وابتعد عنه الكبار باستثناء البارسا الذي ضمه لـ6 أشهر فقط ولم يُقدم خلالهم الأداء المطلوب.

موريو يمتلك كل الإمكانيات اللازمة للتألق في الدوري السعودي، القوة وإجادة الألعاب الهوائية والتمركز السليم والتغطية الجيدة، يعيبه فقط افتقاده للسرعة وضعفه في المواجهات الفردية مع أصحاب المهارة.

يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويُمكنه اللعب ضمن ثلاثي دفاعي إن طبق المدرب طريقة لعب 3-5-2 أو 3-4-3 .. مناسب جدًا للدوري السعودي وقادر على الإضافة للهلال أو الشباب.

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