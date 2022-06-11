الكشف عن تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة والحد الأقصى لقيمة الصفقة!

النادي الكتالوني اتفق مع ليفاندوفسكي منذ فترة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل اتفاق نادي برشلونة مع لاعب منتخب بولندا وهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني سيعامل اللاعب بمعاملة الفئة الأولى في الرواتب.

وأوضحت كذلك أن راتب ليفاندوفسكي سيكون 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو بالتأكيد أكثر مما عرضه بايرن ميونخ عليه.

كذلك سيكون العقد لمدة عامين فقط بشكل أساسي، على عكس الذي انتشر بشأن أنه لمدة ثلاثة أعوام، وسيكون به بند يسمح بتمديده بحسب الأداء والمستويات.

وفي الوقت نفسه لا ينوي النادي الكتالوني أن يدفع أكثر من 30 مليون يورو لنظيره البافاري بايرن ميونخ من أجل ضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية السبت أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، في ظل وجود رغبة من تشيلسي وباريس سان جيرمان في ضمه.

وأوضحت التقارير أن ليفاندوفسكي يفضل باريس سان جيرمان على تشيلسي حال لم يتفق برشلونة مع بايرن ميونخ، لكنه لن يستمر في صفوف الفريق البافاري تحت أي ظرف.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي أعرب في عدة مناسبات بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ وأكد إنه لم يتلق الاحترام الكافي من إدارة الفريق.