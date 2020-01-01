الكشف عن تطورات إصابة مدافع النصر السعودي

مادو يغيب عن النصر منذ مدة بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مصير عبدالله مادو من الإصابة بعد ابتعاده خلال الفترة الأخيرة من المشاركة مع النصر السعودي.

عبدالله مادو يعد من أبرز اللاعبين في النصر ولكن الإصابة أبعدته خلال الفترة الأخيرة، وخضع لأكثر من فحص طبي ولم يستجيب للعلاج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الجهاز الفني ينتظر رد الجهاز الطبي على موقف عبدالله مادو خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة بالمنظار أو تأجيلها على حسب حالة اللاعب حيث يسعى الجهاز لتجهيزه.

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وفي حالة إجراء العملية الجراحية سيغيب مادو عن الملاعب لمدة 5 أسابيع أخرى من تاريخ الجراحة مما يعاني النصر أكثر خلال المباريات إذا استئنفت خلال الأيام المقبلة.

ويتوقف الدوري السعودي في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب جميع أنحاء العالم.