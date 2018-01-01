الكشف عن تصميم ملعب لوسيل لكأس العالم 2022

ثامن ملاعب المونديال الأول في الشرق الأوسط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تم الإعلان عن تصميم "ستاد لوسيل"، والذي يعد ثامن الملاعب التي ستسضيف كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباراتي الافتتاح والنهائي من المونديال المقرر إقامته للمرة الثانية في آسيا والأولى في الشرق الأوسط والدول العربية.

وأقيمت احتفالية كبيرة في قطر من أجل الإعلان عن تصميم الملعب الذي سيتسع إلى 86 ألف متفرج.

وحضر الاحتفالية العديد من النجوم العالميين، أبرزهم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري، والهولندي ويسلي شنايدر لاعب الغرافة القطري، والهولندي رود خوليت، وفرانك دي بور.

رسمياً! يسرنا الإعلان عن تصميم #استاد_لوسيل ثامن استاداتنا الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الوطن العربي #الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/7JRfc9PO7H — Road to 2022 (@roadto2022) December 15, 2018

وسيتم تعميم تقنية التبريد للملعب من خلال الطاقة الشمسية وذلك من خلال الستائر الموجودة فوق الملعب.

ويبعد الملعب عن العاصمة القطرية، الدوحة، 15 كيلومتر، حيث بدأ العمل فيه 11 أبريل 2017، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في فبراير 2019.

ومن المقرر أن تقام المسابقة العالمية في نوفمبر لأول مرة في تاريخ البطولة التي تقاكم بشكل دائم في يونيو كل 4 أعوام.

ويعد المنتخب الفرنسي، هو حامل اللقب بعد الفوز على كرواتيا برباعية مقابل هدفين في نهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الحالي.