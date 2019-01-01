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كأس أمم أفريقيا

الكشف عن برنامج مصر الإعدادي لكأس أمم أفريقيا 2019

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الفراعنة يستهلون مشوارهم بملاقاة زيمبابوي في البطولة القارية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن برنامج الفراعنة، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والذي يبدأ بمعسكر في السادس من يونيو الجاري.

مصر تستضيف البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخها في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة.

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ووفقًا للبرنامج المُعلن فإن منتخب مصر سيخوض معسكرًا خارجيًا في الإسكندرية، بفندق هيلتون، على أن يتدرب على ملعب الجيش ببرج العرب، يبدأ في السادس من يونيو الجاري وحتى 17 من الشهر نفسه.

وخلال المعسكر، تخوض كتيبة المكسيكي خافيير أجيري مباراتين وديتين، الأولى أمام تنزانيا في 13 من يونيو ثم غينيا في 16 من الشهر ذاته.

يذكر أن الفراعنة يستهلون مشوارهم بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو ثم الكونغو في يوم 26 ثم أوغندا في يوم 30 من الشهر نفسه.

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