الكشف عن الموقف النهائي في أزمة حمدي النقاز والهلال

كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن موقف اللاعب التونسي حمدي النقاز، لاعب النادي الأهلي، بعد أزمة مشاركته في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خاصة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

وكان الهلال قد تقدم باحتجاج لاتحاد الكرة السعودي، بسبب مشاركة حمدي النقاز وقيده في صفوف الأهلي، بالرغم من أنه مرتبط بعقد مع نادي الزمالك المصري.

الدويش نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحسم فيها الجدل المثار بشأن أزمة مشاركة النقاز في المباريات خاصة أمام الهلال.

وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "العقد الجديد للاعب مع الزمالك لم يوثق في اتحاد الكرة المصري، بل لم يقدم له وبالتالي لا يعتد به ويعتبر اللاعب بلا عقد".

وتابع: "فيفا يلزم الطرفين بالعقد بمجرد التوقيع عليه دون توثيق أو تسجيل، بأيهما ستأخذ لجنة الانضباط والأخلاق السعودية؟".

العقد الجديد للاعب مع #الزمالك لم يوثق في اتحاد الكرة المصري بل لم يقدم له وبالتالي لايعتد به ويعتبر اللاعب بلاعقد

فيفا يلزم الطرفين بالعقد بمجرد التوقيع عليه دون توثيق أو تسجيل

بأيّهما ستأخذ #لجنة_الانضباط_والأخلاق السعودية ؟ #حمدي_النقاز — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 12, 2021

نادي الهلال يطلب من اتحاد الكرة السعودي الحصول على نقاط مباراة الكلاسيكو كاملة، بينما يؤكد مسؤولي الأهلي على سلامة موقفهم من تسجيل حمدي النقاز خارج فترة التسجيل الرسمية.

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الأهلي قام بتسجيل النقاز كلاعب حر ليس مرتبطًا بفريق آخر، بدلًا من الصربي المصاب ليوبومير فيسا، والذي أثبتت الفحوصات الطبية أنه يعاني من إصابة مزمنة ستجعله يغيب لنهاية الموسم.