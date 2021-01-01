الكشف عن الموعد المبدئي لكأس السوبر السعودي

وتحديد موعد نهاية الموسم المقبل

تنتظر الجماهير السعودية تحديد موعد كأس السوبر السعودي، خلال الفترة المقبلة، بعدما التقى الهلال والنصر في نهاية الشهر الأول من العام الجاري بالبطولة نفسها.

العالمي كان قد خطف كأس السوبر من الزعيم في 30 من يناير الماضي، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، عل ملعب الملك فهد الدولي.

اقرأ أيضًا | حفل غير تقليدي .. محمد نور يتلقى عرضًا لمهرجان اعتزاله

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لجنة المسابقات قد حددت الثامن من يناير 2022 موعدًا مبدئيًا لنهائي كأس السوبر السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 28 مايو 2022 موعدًا لختام الموسم الجديد 2021-2022.

"الرياضية" أوضحت كذلك أن لجنة المسابقات في الرابطة، ستجتمع بعد غدٍ الثلاثاء، لمناقشة جدول الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في 12 من أغسطس المقبل، مع ممثلي أندية الدوري وممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخب السعودي.

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، يليه الشباب بـ45 نقطة، ثم الاتحاد 42 نقطة، مع بقاء ست جولات على ختام الموسم.