الكشف عن المبلغ المتبقي لحصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية

الاتحاد لم يحصل على الشهادة حتى الآن

تترقب جماهير الاتحاد حصول ناديها على شهادة الكفاءة المالية ليتمكن من تسجيل نجمه الجديد إيجور كورونادو في قائمته لموسم 2021-2022 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الفريق السعودي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وقد خاض مباراة الفيحاء الأولى له في الدوري السعودي دون لاعبه الجديد وخسرها بهدف نظيف، ويأمل الجمهور أن تُحل تلك المشكلة قبل المباراة القادمة أمام الرائد يوم الإثنين المقبل.

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وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت أن ديون الاتحاد والتزاماته المالية بلغت 140 مليون ريال سعودي تقريبًا، وهو الأعلى بين كل أندية الدوري السعودي، النادي مُطالب بتقديم المستندات التي تؤكد تسديده لهذا المبلغ قبل الـ21 من أغسطس القادم وإلا سيضطر لعدم قيد كورونادو.

برنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية السعودية أكد أن إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي نجحت في تسديد 99 مليون ريال سعودي تقريبًا، وأن المتبقي على النادي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 41 مليون ريال.

وأوضح البرنامج أن النادي مطلوب منه تسديد 15 مليون ريال رواتب للاعبين ومثلهم رواتب للموظفين بجانب 11 مليون ريال في قيمة مستحقات نادي القادسية عن صفقة انتقال هارون كمارا.

الاتحاد كان ومازال مهددًا بخصم 15 نقطة من رصيده حال لم يُسدد مستحقات أندية الاتفاق والفيصلي والقادسية البالغة 21 مليون ريال سعودي، وقد نجح النادي في تسديد مستحقات الاتفاق والتوصل لاتفاق مع الفيصلي على تسديد 4 ملايين ريال فورًا ومليون ريال بعد شهر، فيما احتسبت قيمة انتقال عبد المجيد السواط للنادي بمليوني ريال، ويتبقى الآن مستحقات القادسية التي يجب سدادها أو جدولتها خلال الـ72 ساعة القادمة.