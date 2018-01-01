الكشف عن القائمة النهائية للإمارات لمنافسات كأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي، عن قائمة أولاد زايد النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019.

وتستضيف الإمارات منافسات البطولة التي ستنطلق يوم 5 يناير المقبل، وتأهلت ليس إنها مستضيف النسخة، بل بسبب حلولها في المركز الثالث في النسخة الماضية.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب الإمارات على النحو التالي: اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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حراسة المرمى: خالد عيسى – علي خصيف – محمد الشمسي

الدفاع: محمد أحمد – إسماعيل أحمد – خليفة الحمادي – فارس جوما – خليفة مبارك – الحسن صالح – وليد عباس – بندر الأحبابي

الوسط: عامر عبدالرحمن – ريان ياسلم – محمد عبدالرحمن – خلفان مبارك – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – علي سالمين – خميس إسماعيل

الهجوم: علي مبخوت – أحمد خليل – سيف راشد – إسماعيل مطر

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره البحريني يوم 5 يناير ومن ثم الهند يوم 10، وينهي منافساته في دور المجموعات يوم 14 أمام تايلاند.