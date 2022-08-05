الكشف عن أسباب رفض مركز التحكيم تعليق عقوبة الهلال

طلب الهلال رُفض والنادي لن يُسجل أي أسماء جديدة هذا الصيف

رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب الهلال تعليق عقوبة المنع من التسجيل المقررة ضده على خلفية شكوى النصر ضده ولاعب وسطه محمد كنو، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أسباب ذلك القرار.

الهلال كان قد طلب تعليق العقوبة الموقعة ضده عملًا ببند التدابير الوقتية حتى البت النهائي في القضية المنظورة، كونه طرف متضرر، وقد قدم طلب استعجال للرد مرتين حتى وصله أخيرًا يوم أمس الخميس وجاء بالرفض.

لماذا رفض مركز التحكيم الرياضي طلب الهلال؟

الرياضية نقلت عن مصادرها في مركز التحكيم أن رفض طلب الهلال تعليق عقوبة منعه من القيد جاء بحجة عدم إثابته للضرر الذي أصابه.

النادي العاصمي اعتمد في طلبه على أمرين، الأول هو افتقاده لـ10 لاعبين في نوفمبر لتواجدهم مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، والثاني هو عدم قدرته تعويض منعه من التسجيل بالاعتماد على لاعبي الفئات السنية لأن وقت تسجيلهم قد مضى.

رد المحكمين الثلاثة، الدكتور سلطان أبا العلا والمصري الدكتور محمد عبد الرؤوف والبريطاني ستيورات ماكينيس، جاء بالرفض لأن مذكرة الهلال لم تُثبت بوضوح قانوني ضررًا صريحًا على النادي، وأن الأسباب المذكورة غير مقنعة.

يُشار إلى أن أبا العلا هو المحكم الذي اختاره الهلال في القضية، فيما عبد الرؤوف هو المحكم الذي اختاره النصر، فيما ماكينيس هو المحكم المرجح.

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.