الكشف عن أول طلب لجروس في مهمته مع أهلي جدة

جروس يبدأ مشواره مع الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أول طلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة الجديد، استعدادًا لبدء مشواره للمرة الثالثة.

ونجح أهلي جدة في التعاقد مع جروس لقيادة الفريق عقب رحيل برانكوفيتش بسبب تراجع نتائج الراقي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادته.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن جروس طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع 3 لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى جروس لبناء فريق قوي للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، وأيضًا لقب الكأس.

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ومنحت إدارة الأهلي كلًا من ساريتش وزوكانوفيتش، فرصة أخيرة للإعلان عن قدراتهم قبل يناير المقبل، وفي حال فشلهم في تقديم المطلوب سيتم الاستغناء عنهما.

وكان جروس قد تولى تدريب الأهلي في مناسبتين في الماضي، عام 2014 وعام 2016، حيث حقق معهم 3 بطولات.