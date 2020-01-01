الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الأهلي

إصابات كورونا في أندية الدوري المصري تتزايد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف النادي الأهلي بعد المسحة التي خضع لها اللاعبين مؤخرًا.

وكان الأهلي قد خضع لبعض المسحات الطبية مؤخرًا من أجل الاطمئنان على اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة أكد على إيجابية عينة اللاعب حمدي فتحي في اختبار فيروس كورونا.

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وأكدت أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التأكد من الإصابة، قبل الخضوع للبروتوكول العلاجي المخصص من وزارة الصحة المصرية.

وانتشرت حالات فيروس كورونا بين أندية الدوري المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت في ذعر كبير بسبب تزايد الأعداد.

وكان نادي الإنتاج الحربي قد أعلن مسبقًا عن إصابة 18 فردًا داخل الفريق بينهم مختار مختار المدير الفني بفيروس كورونا.