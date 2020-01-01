الكشف عن أولويات برشلونة في سوق الانتقالات

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن أولويات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة مهتم فعليًا بالتوقيع مع مدافع كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية الجاري حاليًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق الكتالوني قد تقدم بالعرض الثاني لنظيره مانشستر سيتي بالفعل من أجل ضم لاعبه السابق إريك جارسيا.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الجديد قيمته 15 مليون يورو، بعدما كان مانشستر سيتي قد رفض العرض الأول الذي قدرت قيمته بحوالي عشرة مليون يورو.

المزيد من الفرق

متوسط ميدان ناستيك يتهم ميسي بسبه ووصفه بالأبله

ويرفض نادي مانشستر سيتي التخلي عن اللاعب الشاب بقيمة مادية أقل من 18 مليون يورو، وهو ما لم يصل له عرض برشلونة حتى الوقت الحالي.

وتفكر الإدارة الكتالونية في الوقت الحالي بعدة بدائل، أهمها هي تصعيد خورخي كوينكا للفريق الأول، وهو الذي لن يكلف النادي أي شيء.

بالإضافة لذلك تستبعد الإدارة فكرة التعاقد مع مهاجم قبل دعم الدفاع، حيث تضع تركيزها كله على إنهاء تعاقد أرتورو فيدال ولويس سواريز ثم على التعاقد مع مدافع.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن إدارة برشلونة تسعى لضم جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي ولاوتارو مارتينيز كصفقات وسط ملعب وهجوم.