الكشف عن أسباب تجديد نيمار مع باريس سان جيرمان

تقارير صحفية تكشف عن أسباب تجديد نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان رغم الحديث عن رحيله!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سبب تجديد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لعقده مع باريس سان جيرمان قبل ساعات بشكل رسمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الراتب الكبير الذي عرضته عليه إدارة النادي لم يكن السبب الوحيد في تجديد التعاقد.

ويحصل النجم البرازيلي الكبير على 30 مليون يورو في العقد الجديد الخاص به مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الواحد.

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وأوضحت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ومعه ناصر الخليفي رئيس النادي قد تحدثا مع نيمار حول المشروع الرياضي.

وذكر الثنائي لنيمار أن النادي سيستمر في سياسته بضم أفضل اللاعبين في العالم، ومن ضمنهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

كما تحدثوا عن تمديد تعاقدات نجوم الفريق أمثال أنخيل دي ماريا وكيلور نافاس، واستهداف تحقيق كافة البطولات التي ينافس عليها الفريق.

جدير بالذكر أن موقف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في هذا الموسم ليس الأفضل، حيث يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليل، وقبل جولتين فقط على النهاية.