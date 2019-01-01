الكشف عن أسباب انسحاب مانشستر يونايتد من صفقة هالاند

تقارير صحفية إنجليزية تكشف أسباب انسحاب فريق مانشستر يونايتد من صفقة اللاعب إيرلينج هالاند.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أسباب انسحاب فريق مانشستر يونايتد من صفقة ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" والتي أكدت أن مانشستر يونايتد هو الذي رفض استكمال المحادثات بشأن اللاعب ولم يحدث أن تفوق بوروسيا دورتموند على الشياطين الحمر في الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن السبب خلف توقف مفاوضات مانشستر يونايتد مع اللاعب وناديه هي طلبات وكيله المادية المبالغ فيها بالنسبة للشياطين الحمر.

وقالت الصحيفة أن والد اللاعب طلب بوضع تفصيلة في التعاقد كانت هي السبب الأساسي بجوار الراتب لإنهاء المفاوضات، وأوضحت أن ما طلبه هو حصوله على نسبة من إعادة بيعه.

مانشستر يونايتد يحدد موعد التحرك نحو إريكسن

وأراد والد اللاعب أيضًا أن يحصل على شرط جزائي في عقده وهو ما رفضه مانشستر يونايتد بشكل كلي، لرغبته في التحكم في عقود لاعبيه بنفسه.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد أعلن قبل قليل عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب قادمًا من سالزبورج النمساوي ولمدة أربعة سنوات ونصف.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد أشارت لقرب اللاعب من الانضمام ليوفنتوس الإيطالي لكن يبدو أن طريق هالاند قد تحول في اللحظات الأخيرة من إيطاليا لألمانيا.