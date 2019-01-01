الكشف عن أسباب استمرار فالفيردي مع برشلونة رغم الكوارث الأخيرة

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل لكن ما الأسباب خلف ذلك القرار؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت إدارة برشلونة مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة على استمرار إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق في القيادة الفنية له خلال الموسم المقبل.

وتسبب قرار الإدارة في ردود فعل غاضبة من قبل جماهير نادي برشلونة عقب النهاية الكارثية للموسم رغم تحقيق لقب الدوري الإسباني مبكرًا، حيث كان أغلبهم يريد كبش فداء للهزيمة القاسية أمام ليفربول والتي عقبها خسارة الكأس ضد فالنسيا.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وبحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول.كوم فإن الإدارة لا تحمل فالفيردي مسؤولية الخسارة وحده، حيث ترى أن عدد من اللاعبين وقع في أخطاء خلال اللقاءين كما أنهم يحملون أنفسهم جزءًا من المسؤولية.

وترفض الإدارة أن تقيل فالفيردي في الوقت الحالي أيضًا لأنها لا ترى أيًا من الأسماء المتاحة في الوقت الحالي مناسبة لتدريب الفريق في الفترة المقبلة

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ضف لذلك الدعم المستمر والدائم لاعبي فريق برشلونة للمدرب الإسباني وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي الذي لا يترك فرصة إلا وأكد فيها على رغبته بإستمرار فالفيردي، حتى أنه خرج في مؤتمر صحفي للمرة الأولى منذ أربعة مواسم للتأكيد على ذلك.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر من ليفربول بأربعة أهداف نظيفة قبل أن يخسر نهائي الكأس ضد فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد.