الكشف عن سر انتصارات أنشيلوتي مع ريال مدريد

أنشيلوتي يقدم أداءً مميزًا في ولايته الثانية مع ريال مدريد.

بداية مثيرة للاهتمام تلك التي يقدمها نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ولايته الثانية على رأس القيادة الفنية في ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بعد تحقيقه للانتصار في أربع مباريات وتعادل وحيد، كما حقق الفوز على إنتر الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

المثير أكثر أن ريال مدريد سجل 16 هدفًا في ست مباريات حتى الآن خلال الموسم بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه سبعة أهداف بمعدل 1.1 هدف في المباراة.

جماهير ريال مدريد كانت متخوفة من اختيار كارلو أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب الفريق، خاصة بسبب غيابه عن صدارة المشهد وتدريب الأندية الكبرى في السنوات الأخيرة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت سر التغيير في أسلوب كارلو أنشيلوتي في ولايته الثانية مع ريال مدريد، والمتمثل في أحد أفراد جهازه الفني.

الصحيفة الإسبانية أشارت أن إلى ديفيد أنشيلوتي، نجل المدرب الإيطالي والمساعد الأول له في جهاز ريال مدريد الفني.

وأكدت أن أنشيلوتي، المقصود هنا ديفيد، هو من يطلق الصرخات في مركز تدريبات ريال مدريد، ويتولى بشكل كامل مهمة منح التعليمات إلى اللاعبين.

وكشفت "ماركا" أن أي شخص يحضر تدريبًا لريال مدريد ويرى العمل الذي يقوم به الجهاز الفني لن يعلم بأن ديفيد هو نجل كارلو أنشيلوتي، بالنظر إلى الاحترافية الكبيرة في علاقة الثنائي.

كما أن ديفيد أنشيلوتي يقوم بأدوار أخرى، ويعمل بلا توقف على تحليل الفرق المنافسة ولاعبيها، ويقدم النصائح التكتيكية لوالده أحيانًا خلال المباريات.

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