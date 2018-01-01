الكشف عن حقيقة اقتراب عودة لوكاس للفيصلي الأردني

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، حقيقة اقتراب البولندي لوكاس إلى الفيصلي الأردني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يتم قيد لوكاس في قائمة الباطن السعودي، قبل بداية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ليس هناك نية في استعادة لوكاس للفيصلي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى الفيصلي لضم التونسي هشام السيفي من نادي العين السعودي، حيث ينتظر النادي الأردني فسخ اللاعب عقده مع ناديه.

وكان لوكاس قد توج مع الفيصلي في وقت سابق بالدوري الأردني، وجاء في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفًا قبل الانضمام للباطن.