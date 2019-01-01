الكشف عن حقيقة اقتراب رحيل دياز من أهلي جدة

تقارير توضح موقف دياز مع أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، حقيقة نية استغناء أهلي جدة عن بابلو دياز مدافع ريفربليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد دياز من أبرز المدافعين في الأهلي ويضع الجهاز الفني أملًا كبيرًا عليه في الموسم الجديد لحمل الخط الخلفي للفريق لتفادي عقبات النسخة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن أحمد الصائغ رئيس الأهلي لم يوافق على رحيل اللاعب كما أشيع في الأيام الأخيرة.

وأشارت التقارير أن اللاعب مستمر في صفوف الأهلي خلال الموسم الجديد، حيث حصل على إجازة بعد المشاركة في كوبا أمريكا مع منتخب تشيلي.

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ويرحب نادي أهلي جدة ببيع دياز ولكن بمبلغ مميز ويساوي عقده مع النادي، حيث يرغب النادي السعودي في الحصول على 2.3 مليون دولار.

ويسعى أهلي جدة لتحقيق انطلاقة أفضل من الموسم الماضي بعد أن لم يحقق أي بطولة، وحلوله في المركز الرابع في الدوري السعودي.

تقارير صحفية أشارت إلى أن #التعاون قد يوافق على بيع الثنائي مد الله العليان وإبراهيم الزبيدي في حال وصول عروض ضخمة لبيعهم.🗞️



كمشجع لسكري القصيم وش رأيك في هذا الأمر🤔 pic.twitter.com/dRu42OI7LO

— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 21, 2019