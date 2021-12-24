“الكسل سبب رفض أليجري لتدريب ريال مدريد"

تحدث فابيو كابيلو، المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد، عن رأيه في رفض ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الحالي لنادي يوفنتوس، لعرض تدريب ريال مدريد.

وحاولت إدارة ريال مدريد، في الصيف الماضي التعاقد مع أليجري لتدريب الفريق، ولكنه رفض العرض لتتعاقد إدارة الميرينجي مع كارلو أنشيلوتي، ويعود أليجري لتدريب يوفنتوس.

وكان أليجري قد تولى تدريب يوفنتوس في الفترة من 2014 وحتى 2019، وحقق معهم العديد من الانتصارات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعود لتدريب السيدة العجوز مطلع الموسم الحالي.

وقال المدرب المخضرم في تصريحات صحفية: "أليجري ارتكب بعض الأخطاء، ولكن الطريق الذي اختاره هو الأفضل بالنسبة له، لقد حصل على عرض من ريال مدريد وكان هذا الوقت المثالي للانضمام له".

وواصل: "يوفنتوس كان خيارًا مريحًا بالنسبة له، أما في الخارج سيكون الأمر صعبًا، اللاعبون لديهم عادات وثقافات مختلفة عن الثقافة الإيطالية، ولكن أليجري كسولًا لهذا لم يقبل العرض".

ونجح أنشيلوتي في تقديم مستويات جيدة مع ريال مدريد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما وصل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تصدره مجموعته.

على الجانب الآخر مازال أليجري يعمل مع لاعبي يوفنتوس، على استعادة مكانة واسم الفريق الذي يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب السيري آ، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر.