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الدوري المصري الممتاز

الكرواتي بيجين يقود لقاء الزمالك ووادي دجلة تحكيميًا

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الزمالك ودجلة تحت قيادة تحكيمية كرواتية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين الحكم الكرواتي تيهومير بيجين، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة.

الزمالك سيواجه وادي دجلة مساء اليوم الخميس، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ29 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن تيهومير بيجين سيتولى قيادة المباراة تحكيميًا.

ويساعد بيجين كلًا من جوران بارتاكي، وكورنو ساربيش، والحكم الرابع ودويا ستروكان.

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تيهومير بيجين كان قد قاد مباراة بالدوري المصري منذ 9 أيام، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري، بين مصر المقاصة وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف.

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