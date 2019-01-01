الكرواتي بيجين يقود لقاء الزمالك ووادي دجلة تحكيميًا

الزمالك ودجلة تحت قيادة تحكيمية كرواتية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين الحكم الكرواتي تيهومير بيجين، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة.

الزمالك سيواجه وادي دجلة مساء اليوم الخميس، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ29 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن تيهومير بيجين سيتولى قيادة المباراة تحكيميًا.

ميدو: قرار صعب ولكن يجب إعطاؤه الثقة الكاملة الفترة القادمة 🗣️



العالمي @midoahm ينصح جروس مدرب الزمالك pic.twitter.com/TlGHB1smkE — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

ويساعد بيجين كلًا من جوران بارتاكي، وكورنو ساربيش، والحكم الرابع ودويا ستروكان.

تيهومير بيجين كان قد قاد مباراة بالدوري المصري منذ 9 أيام، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري، بين مصر المقاصة وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف.