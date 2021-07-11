"الكرة ترفض أن تفهمه" .. انتقاد لاذع لمن يُقلل من ميسي وماجد عبد الله

ميسي تُوج أخيرًا بكوبا أمريكا مع الأرجنتين

سخر الناقد الرياضي السعودي محمد الدويش ممن يُقلل من النجمين، ليونيل ميسي وماجد عبد الله، مؤكدًا أن هذا الشخص ليس فقط لا يفهم الكرة بل إن الكرة ترفض أن تفهمه.

الجدل حول أسطورة الكرة السعودية لا يتوقف أبدًا، إذ يرى البعض أنه ماجد عبد الله فيما يميل البعض الآخر إلى أنه سامي الجابر أو صالح النعيمة أو يوسف الثنيان.

الدويش وجه نقدًا لاذعًا لمن يُقلل من أسطورة النصر، مستخدمًا نجم برشلونة، إذ قال "عادي تلقى أحدهم يقول: ميسي ماهو لاعب، فهناك من قال: ماجد ماهو لاعب ! هذا مش بس ماهو فاهم كورة .. هذا الكورة ترفض أنْ تُفهّمه !".

وقد تفاعل عدد كبير من الجماهير السعودية مع تغريدة الدويش، وأقحموا كالمعتاد اسم سامي الجابر في الجدل الدائر حول مدى أحقية ماجد عبد الله بلقب أسطورة الكرة السعودية، حتى أن أحد المغردين وصف نجم النصر باللاعب المحلي فيما نجم الهلال باللاعب العالمي.

ماجد لاعب وماهر وفذ ولكن لاعب محلي.. او اقليمي .. اما سامي الجابر فهو لاعب عالمي سجل بكؤؤس العالم اهداف العالم كله شاهدها .. هنا الفرق كل لاعب له وقت وزمان وملعب .. — 👍عنّة كيف👍 (@Mmruwaili1) July 11, 2021

إذ كتب "ماجد لاعب وماهر وفذ ولكن لاعب محلي.. أو إقليمي .. أما سامي الجابر فهو لاعب عالمي سجل بكؤوس العالم أهداف العالم كله شاهدها .. هنا الفرق كل لاعب له وقت وزمان وملعب".

يُذكر أن ماجد عبد الله لم يلعب سوى للنصر وقد ارتدى قميصه خلال الفترة من 1977 حتى 1998، فيما لعب سامي الجابر للهلال منذ 1989 حتى 2007، وقد لعب لفترة قصيرة مع ولفرهامبتون الإنجليزي ومباراة واحدة مع الغرافة القطري.