الكرة الروسية مهددة .. فاركي يغادر كراسنودار بعد شهر من تعيينه!

استقال دانييل فاركي مدرب نورويتش السابق من منصبه في قيادة فريق كراسنودار الروسي دون تولي مسؤولية مباراة واحدة بعد مناشدات أسرته بالعودة إلى منزله في ألمانيا.

وتم تعيين فارك مدربًا جديدًا لكراسنودار في 17 يناير، بعد شهرين من إقالته من قبل نورويتش بعد البداية السيئة للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة الأولى للمدرب البالغ من العمر 45 عامًا في تدريب الفريق الروسي ضد لوكوموتيف موسكو مقرر لها في أن تكون في 27 فبراير، لكن المباراة ألغيت بعد غزو البلاد لأوكرانيا.

ماذا حدث؟

أراد دانييل أن ينهي عقده مع النادي الروسي، ووافقت إدارة كراسندور، حيث جاء في بيانها: "في 2 مارس توصل فريق الإدارة العليا لفريق كراسنودار ودانييل فاركي إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد بموافقة متبادلة من الطرفين".

وأضاف البيان: "مدربي فارك المساعدين، إدموند ريمر، كريس دوموغالا، وكريستوفر جون، يغادرون النادي أيضًا مع المدرب الألماني".

«Краснодар» и Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. Вместе с немецким тренером клуб покидают его ассистенты - Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.



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وتحدث المدرب الألماني الذي عاد الآن إلى وطنه، عن سبب قراره بالابتعاد عن تدريب نادي كراسنودار حيث قال: "بعد قرابة شهرين، وللأسف دون لعب أي مباراة في الدوري، طلبنا بألم في قلوبنا إلغاء العقود".

وواصل: "أدت التطورات السياسية الأخيرة والنداءات من أطفالنا وزوجاتنا وعائلاتنا وأصدقائنا للعودة إلى الوطن، فهذا القرار مدروس جيدًا".

وتابع: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا لأنه تم الترحيب بنا هنا بحرارة، وفي فترة قصيرة من الزمن، قمنا ببناء مجموعة كبيرة من اللاعبين من جنسيات مختلفة أردنا معها تحقيق أهدافنا الرياضية".

واختتم: "لكن لسوء الحظ، ألحقت بنا الأمور الجادة في الحياة".

ما هو مصير كرة القدم الروسية؟

يأتي خروج فاركي من كراسنودار على خلفية استقالة مدرب لوكوموتيف موسكو ماركوس جيسدول بسبب اشمئزازه من تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أمر بغزو روسيا الأسبوع الماضي.

وقال جيزدول لصحيفة بيلد الألمانية: "لا يمكنني متابعة عملي في بلد يكون زعيمه مسؤولاً عن حرب عدوانية".

جدير بالذكر أن الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلنوا عن منع روسيا من المشاركة في أي منافسة عبر جميع الفئات العمرية حتى إشعار آخر.

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