تُقدَّم النسخة الـ70 من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر. وستُقام مراسم الجائزة السنوية خارج باريس للمرة الأولى، تكريمًا لأول الفائزين بها، السير ستانلي ماثيوز.

فرانس فوتبول أطلقت جائزتها الشهيرة للكرة الذهبية عام 1956، ومُنحت للاعبة لأول مرة عام 2018، وقد كرّمت العديد من أعظم لاعبي العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بها في كل من السنوات الثلاث الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرةً ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية متابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد والتوقيت والبث المباشر

التاريخ الإثنين 26 أكتوبر 2026 التوقيت 8 مساءً بتوقيت جرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ المكان مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا البث المباشر DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

ستنقل منصة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرةً وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب ذلك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من متابعة الحفل عبر DAZN.

سيقدّم حفل هذا العام كل من كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، والذي حلّ وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية عام 2003، سكوت في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟

جول يستعرض لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا باو كوبارسي برشلونة إسبانيا مارك كوكوريلا تشيلسي / ريال مدريد إسبانيا عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان فرنسا لويس دياز بايرن ميونخ كولومبيا برونو فرنانديش مانشستر يونايتد البرتغال جابرييل ماجالهايس آرسنال البرازيل إيرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا خفيتشا كفاراتسخيليا باريس سان جيرمان جورجيا لامين يامال برشلونة إسبانيا ساديو ماني النصر السنغال ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين جواو نيفيش باريس سان جيرمان البرتغال مايكل أوليسيه بايرن ميونخ فرنسا ويليان باتشو باريس سان جيرمان الإكوادور خوليان كينيونيس القادسية المكسيك ديكلان رايس آرسنال إنجلترا رودري مانشستر سيتي / برشلونة إسبانيا فابيان رويز باريس سان جيرمان إسبانيا ويليام ساليبا آرسنال فرنسا فيران توريس برشلونة / باريس سان جيرمان إسبانيا دايوت أوباميكانو بايرن ميونخ فرنسا فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فيتينيا باريس سان جيرمان البرتغال

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني سلمى باشا أولمبيك ليون للسيدات فرنسا باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا إسمي بروختس برشلونة هولندا كلارا بوهل بايرن ميونخ ألمانيا ماريونا كالدينتي آرسنال إسبانيا سكارليت كامبيروس كلوب أمريكا المكسيك كيرستين كاسباراي مانشستر سيتي هولندا تيموا تشاوينجا كانساس سيتي كارنت مالاوي كاتا كول برشلونة إسبانيا ميلتشي دومورناي أولمبيك ليون للسيدات هايتي كارولين جراهام هانسن برشلونة النرويج أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا باتري جيخارو برشلونة إسبانيا بيرنيل هاردر بايرن ميونخ الدنمارك يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان روز لافيل جوثام إف سي الولايات المتحدة مابي ليون برشلونة / لندن سيتي ليونيسز إسبانيا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل ميلفين مالار مانشستر يونايتد / تشيلسي فرنسا ماناكا ماتسوكوبو نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي اليابان فيفيان ميديما مانشستر سيتي هولندا إيوا بايور برشلونة بولندا كلوديا بينا برشلونة إسبانيا أليكسيا بوتياس برشلونة / لندن سيتي ليونيسز إسبانيا ويندي رينار أولمبيك ليون للسيدات فرنسا أليسيا روسو آرسنال إنجلترا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا موموكو تانيكاوا بايرن ميونخ اليابان كارولين وير ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات اسكتلندا تيسا وولارت إنتر ميلان / كومو بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني كريم ألايبيجوفيتش ريد بول سالزبورج / يوفنتوس البوسنة والهرسك أيوب بوعدي ليل / مانشستر سيتي المغرب باو كوبارسي برشلونة إسبانيا يان ديوماندي لايبزيج / ريال مدريد كوت ديفوار لينارت كارل بايرن ميونخ ألمانيا إيلي جونيور كروبي بورنموث فرنسا لامين يامال برشلونة إسبانيا يوهان مانزامبي فرايبورج / أستون فيلا سويسرا إبراهيم مازة باير ليفركوزن الجزائر وارين زائير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني فيرله بورمان تشيلسي هولندا فيكي لوبيز برشلونة إسبانيا فيليسيا شرودر هاكن / ريال مدريد السويد كلارا سيراخوردي برشلونة إسبانيا ليلي يوهانيس أولمبيك ليون للسيدات الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني ياسين بونو الهلال المغرب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا خوان جارسيا برشلونة إسبانيا جريجور كوبيل بوروسيا دورتموند سويسرا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / تشيلسي الأرجنتين إدوارد ميندي الأهلي السنغال دافيد رايا آرسنال إسبانيا ماتفي سافونوف باريس سان جيرمان روسيا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا فوزينيا تشافيس / كولو كولو الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة النادي المنتخب الوطني آن كاترين بيرجر جوثام إف سي ألمانيا كاتا كول برشلونة إسبانيا هانا هامبتون تشيلسي إنجلترا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل أياكا ياماشيتا مانشستر سيتي اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب الفريق الجنسية ميكيل أرتيتا آرسنال إسبانية لويس دي لا فوينتي إسبانيا إسبانية أوناي إيمري أستون فيلا إسبانية فينسنت كومباني بايرن ميونخ بلجيكية لويس إنريكي باريس سان جيرمان إسبانية

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب الفريق أو الفرق الجنسية جوناثان جيرالديز أولمبيك ليون للسيدات إسبانية أندريه ييجليرتز مانشستر سيتي سويدية نيلس نيلسن اليابان دنماركية بيري روميو برشلونة إسبانية إيلينا ساديكو سيلتيك / هاكن سويدية

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للرجال 2026

النادي الدوري الدولة آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا بايرن ميونخ الدوري الألماني ألمانيا بودو جليمت الدوري النرويجي الممتاز النرويج فلامنجو الدوري البرازيلي البرازيل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فرنسا

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للسيدات 2026

النادي الدوري الدولة برشلونة الدوري الإسباني للسيدات إسبانيا بايرن ميونخ الدوري الألماني للسيدات ألمانيا كلوب أمريكا الدوري المكسيكي للسيدات المكسيك مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إنجلترا أولمبيك ليون للسيدات الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات فرنسا

من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بلغت أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه 1/2 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.

ويليه لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، لامين يامال، الذي حلّ وصيفًا في الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا لعامين متتاليين. وتصل أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه إلى 1/1 لدى بعض الجهات.

وبعد المرشحين الأبرز لدى وكلاء المراهنات، تبلغ نسبة الأرباح المعروضة للمراهنة على لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي عمومًا 12/1، بينما يمكن العثور على نسبة 16/1 للاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا.

ومن بين الأسماء التي تُعرض لها نسب أرباح أقل، ثلاثة فائزين سابقين بالكرة الذهبية مدرجون في قائمة الرجال المختصرة. وتبلغ النسبة المعروضة للفائز بالجائزة ثماني مرات ليونيل ميسي 16/1، ويمكن العثور على نسبة 22/1 للفائز بالكرة الذهبية العام الماضي عثمان ديمبيلي، فيما تبلغ أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة على الفائز بنسخة 2024 رودري 25/1.

ولا تتوفر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال، لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 أليكسيا بوتياس، لاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بالجائزة، باحتمال يبلغ 94% حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

واللاعبة الوحيدة الأخرى التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيوا بايور. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بعد مقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين؛ إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب حينها لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

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