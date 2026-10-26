سيُقام حفل تقديم النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.

كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تقدمها فرانس فوتبول عددًا من أعظم لاعبي العالم منذ إطلاقها عام 1956، ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. أما جائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، فستشهد فائزة مختلفة تخلف أيتانا بونماتي، التي توّجت بها في كل من الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن متابعة حفل الكرة الذهبية لعام 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ التاريخ وموعد البداية والبث المباشر

التاريخ الإثنين 26 أكتوبر 2026 الوقت 8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ المكان مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا البث المباشر DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

ستبث خدمة DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولن تحتاج إلا إلى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدته عبر DAZN.

ستقدم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة وفرنسا السابق ووصيف الكرة الذهبية عام 2003، سكوت تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟

جول يقدم لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون للكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا باو كوبارسي برشلونة إسبانيا مارك كوكوريلا تشيلسي / ريال مدريد إسبانيا عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان فرنسا لويس دياز بايرن ميونخ كولومبيا برونو فرنانديز مانشستر يونايتد البرتغال جابرييل ماجالهايس آرسنال البرازيل إيرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا خفيتشا كفاراتسخيليا باريس سان جيرمان جورجيا لامين يامال برشلونة إسبانيا ساديو ماني النصر السنغال ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين جواو نيفيش باريس سان جيرمان البرتغال مايكل أوليسيه بايرن ميونخ فرنسا ويليان باتشو باريس سان جيرمان الإكوادور خوليان كينونيس القادسية المكسيك ديكلان رايس آرسنال إنجلترا رودري مانشستر سيتي / برشلونة إسبانيا فابيان رويز باريس سان جيرمان إسبانيا ويليام ساليبا آرسنال فرنسا فيران توريس برشلونة / باريس سان جيرمان إسبانيا دايوت أوباميكانو بايرن ميونخ فرنسا فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فيتينيا باريس سان جيرمان البرتغال

المرشحات للكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب سلمى باشا أولمبيك ليون للسيدات فرنسا باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا إسمي بروختس برشلونة هولندا كلارا بوهل بايرن ميونخ ألمانيا ماريونا كالدينتي آرسنال إسبانيا سكارليت كامبيروس كلوب أمريكا المكسيك كيرستين كاسباري مانشستر سيتي هولندا تيموا تشاوينجا كانساس سيتي كارنت مالاوي كاتا كول برشلونة إسبانيا ميلشي دومورناي أولمبيك ليون للسيدات هايتي كارولين جراهام هانسن برشلونة النرويج أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا باتري جيخارّو برشلونة إسبانيا بيرنيل هاردر بايرن ميونخ الدنمارك يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان روز لافيل جوثام إف سي الولايات المتحدة مابي ليون برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز إسبانيا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل ميلفين مالار مانشستر يونايتد / تشيلسي فرنسا ماناكا ماتسوكوبو نورث كارولينا كوريج / تشيلسي اليابان فيفيان ميديما مانشستر سيتي هولندا إيوا بايور برشلونة بولندا كلوديا بينا برشلونة إسبانيا أليكسيا بوتياس برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز إسبانيا ويندي رينار أولمبيك ليون للسيدات فرنسا أليسيا روسو آرسنال إنجلترا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا موموكو تانيكاوا بايرن ميونخ اليابان كارولين وير ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات إسكتلندا تيسا وولارت إنتر ميلان / كومو بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب كريم ألايبيجوفيتش ريد بول سالزبورج / يوفنتوس البوسنة والهرسك أيوب بوعدي ليل / مانشستر سيتي المغرب باو كوبارسي برشلونة إسبانيا يان ديوماندي لايبزيج / ريال مدريد كوت ديفوار لينارت كارل بايرن ميونخ ألمانيا إيلي جونيور كروبي بورنموث فرنسا لامين يامال برشلونة إسبانيا يوهان مانزامبي فرايبورج / أستون فيلا سويسرا إبراهيم مازا باير ليفركوزن الجزائر وارن زاير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب فيرلي بورمان تشيلسي هولندا فيكي لوبيز برشلونة إسبانيا فيليسيا شرودر هاكن / ريال مدريد السويد كلارا سيراخوردي برشلونة إسبانيا ليلي يوهانس أولمبيك ليون للسيدات الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب ياسين بونو الهلال المغرب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا جوان جارسيا برشلونة إسبانيا جريجور كوبيل بوروسيا دورتموند سويسرا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / تشيلسي الأرجنتين إدوارد ميندي الأهلي السنغال ديفيد رايا آرسنال إسبانيا ماتفي سافونوف باريس سان جيرمان روسيا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا فوزينيا تشافيس / كولو كولو الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة النادي المنتخب آن كاترين بيرجر جوثام إف سي ألمانيا كاتا كول برشلونة إسبانيا هانا هامبتون تشيلسي إنجلترا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل أياكا ياماشيتا مانشستر سيتي اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب الفريق الجنسية ميكيل أرتيتا آرسنال إسباني لويس دي لا فوينتي إسبانيا إسباني أوناي إيمري أستون فيلا إسباني فينسنت كومباني بايرن ميونخ بلجيكي لويس إنريكي باريس سان جيرمان إسباني

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب الفريق أو الفرق الجنسية جونتان جيرالديز أولمبيك ليون للسيدات إسباني أندريه ييجليرتس مانشستر سيتي سويدي نيلس نيلسن اليابان دنماركي بيري روميو برشلونة إسباني إيلينا صاديكو سلتيك / هاكن سويدية

المرشحون لجائزة نادي العام للرجال 2026

النادي الدوري الدولة آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا بايرن ميونخ الدوري الألماني ألمانيا بودو جليمت الدوري النرويجي الممتاز النرويج فلامنجو الدوري البرازيلي البرازيل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فرنسا

المرشحون لجائزة نادي العام للسيدات 2026

النادي الدوري الدولة برشلونة الدوري الإسباني للسيدات إسبانيا بايرن ميونخ الدوري الألماني للسيدات ألمانيا كلوب أمريكا الدوري المكسيكي للسيدات المكسيك مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إنجلترا أولمبيك ليون للسيدات الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات فرنسا

من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

يتصدر مهاجم بايرن ميونخ وإنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا بفارق واضح، بواقع 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.

وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، شهدت احتمالات فوز لاعب ريال مدريد وفرنسا كيليان مبابي ارتفاعًا حادًا، إذ انتقلت من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.

في المقابل، تراجعت احتمالات فوز لاعب برشلونة وإسبانيا المتوج بكأس العالم لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية العام الماضي والفائز بجائزة كوبا عامين متتاليين. فبعدما بلغت احتمالاته 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، وصلت أفضل الاحتمالات المتاحة له إلى 4/1، وتجاوزه مبابي ليحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.

وتراجعت احتمالات فوز لاعب باريس سان جيرمان وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا تراجعًا كبيرًا، وأصبحت أفضل الاحتمالات المتاحة له 66/1، بعدما كانت 16/1 الأسبوع الماضي.

وتبلغ احتمالات فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما تبلغ احتمالات فوز عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.

لا تتوافر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022، المرشحة الأوفر حظًا للفوز بجائزة 2026 بنسبة بلغت 94.5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر. وكانت لاعبة منتخب إسبانيا قد انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسيز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة.

اللاعبة الأخرى الوحيدة التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة وبولندا إيوا بايور، بنسبة 4.7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، فلا تظهر في القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين، إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعد علمه بأن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ذهبت إلى قائد إسبانيا رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك وبرشلونة حاليًا.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى حفل الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، وهي خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال لجائزة الكرة الذهبية للرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

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