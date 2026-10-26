ستُقدَّم النسخة السبعون من جائزة الكرة الذهبية، التي يمكن القول إنها أرفع جائزة فردية يمكن أن ينالها لاعب كرة قدم، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها حفل الجوائز السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.
كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، والتي أُطلقت عام 1956 ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018، العديد من أعظم لاعبي ولاعبات العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي في الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية.
لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية مشاهدة حفل جوائز الكرة الذهبية 2026.
متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد وتوقيت البداية والبث المباشر
التاريخ
الإثنين 26 أكتوبر 2026
الوقت
8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 عصرًا بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ
المكان
مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا
البث المباشر
DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)
في معظم بلدان العالم، ستنقل خدمة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب الأمر سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.
لكن الحفل سيُعرض عبر منصات محلية أخرى في عدد محدد من البلدان والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه البلدان. وإذا لم يكن بلدك مدرجًا في الجدول أدناه، فيُفترض أن تتمكن من مشاهدة الحفل عبر DAZN.
البلد
الجهة الناقلة
الصفحة الرئيسية
أرمينيا
FAST Media
أذربيجان، بيلاروسيا، آسيا الوسطى، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان
Quest Media
Quest Media
بلغاريا
bTV
التشيك
TV Nova
فرنسا وموناكو
L'Équipe TV (بث مجاني)
جورجيا
Setanta Sports وSilknet
المجر
RTL Hungary
النرويج
TV2
رومانيا
Clever Media
سلوفاكيا
TV Nova
إسبانيا
Movistar+
تركيا
Turk Telekom
Turk Telekom
ستقدّم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية عام 2003، في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا إلى جانب سكوت عبر شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.
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من هم المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2026؟
يستعرض لك جول أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:
المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
جود بيلينجهام
ريال مدريد
إنجلترا
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
مارك كوكوريلا
تشيلسي / ريال مدريد
إسبانيا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
فرنسا
لويس دياز
بايرن ميونخ
كولومبيا
برونو فرنانديز
مانشستر يونايتد
البرتغال
جابرييل ماجالهايس
آرسنال
البرازيل
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
النرويج
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
المغرب
هاري كين
بايرن ميونخ
إنجلترا
خفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان
جورجيا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
ساديو ماني
النصر
السنغال
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
البرازيل
لاوتارو مارتينيز
إنتر ميلان
الأرجنتين
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
نونو مينديش
باريس سان جيرمان
البرتغال
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الأرجنتين
جواو نيفيش
باريس سان جيرمان
البرتغال
مايكل أوليسيه
بايرن ميونخ
فرنسا
ويليان باتشو
باريس سان جيرمان
الإكوادور
خوليان كينيونيس
القادسية
المكسيك
ديكلان رايس
آرسنال
إنجلترا
رودري
مانشستر سيتي / برشلونة
إسبانيا
فابيان رويز
باريس سان جيرمان
إسبانيا
ويليام ساليبا
آرسنال
فرنسا
فيران توريس
برشلونة / باريس سان جيرمان
إسبانيا
دايو أوباميكانو
بايرن ميونخ
فرنسا
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
البرازيل
فيتينيا
باريس سان جيرمان
البرتغال
المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
سلمى باشا
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
باربرا باندا
أورلاندو برايد
زامبيا
إسمي بروختس
برشلونة
هولندا
كلارا بول
بايرن ميونخ
ألمانيا
ماريونا كالدينتي
آرسنال
إسبانيا
سكارليت كامبيروس
كلوب أمريكا
المكسيك
كيرستين كاسباري
مانشستر سيتي
هولندا
تيموا تشاوينجا
كانساس سيتي كارنت
مالاوي
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
ميلشي دومورني
أولمبيك ليون للسيدات
هايتي
كارولين جراهام هانسن
برشلونة
النرويج
أليكس جرينوود
مانشستر سيتي
إنجلترا
باتري جويخارو
برشلونة
إسبانيا
بيرنيل هاردر
بايرن ميونخ
الدنمارك
يوي هاسيجاوا
مانشستر سيتي
اليابان
روز لافيل
جوثام إف سي
الولايات المتحدة
مابي ليون
برشلونة / لندن سيتي ليونيسز
إسبانيا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
ميلفين مالار
مانشستر يونايتد / تشيلسي
فرنسا
ماناكا ماتسوكوبو
نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي
اليابان
فيفيان ميديما
مانشستر سيتي
هولندا
إيفا بايور
برشلونة
بولندا
كلوديا بينا
برشلونة
إسبانيا
أليكسيا بوتياس
برشلونة / لندن سيتي ليونيسز
إسبانيا
ويندي رينار
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
أليسيا روسو
آرسنال
إنجلترا
خديجة شو
مانشستر سيتي
جامايكا
موموكو تانيكاوا
بايرن ميونخ
اليابان
كارولين وير
ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات
اسكتلندا
تيسا وولارت
إنتر ميلان / كومو
بلجيكا
المرشحون لجائزة كوبا 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
كريم ألايبيجوفيتش
ريد بول سالزبورج / يوفنتوس
البوسنة والهرسك
أيوب بوعدي
ليل / مانشستر سيتي
المغرب
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
يان ديوماندي
لايبزيج / ريال مدريد
ساحل العاج
لينارت كارل
بايرن ميونخ
ألمانيا
إيلي جونيور كروبي
بورنموث
فرنسا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
يوهان مانزامبي
فرايبورج / أستون فيلا
سويسرا
إبراهيم مازا
باير ليفركوزن
الجزائر
وارن زائير إيمري
باريس سان جيرمان
فرنسا
المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
فيرله بورمان
تشيلسي
هولندا
فيكي لوبيز
برشلونة
إسبانيا
فيليسيا شرودر
بي كيه هاكن / ريال مدريد
السويد
كلارا سيراخوردي
برشلونة
إسبانيا
ليلي يوهانس
أولمبيك ليون للسيدات
الولايات المتحدة
المرشحون لجائزة ياشين 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
ياسين بونو
الهلال
المغرب
تيبو كورتوا
ريال مدريد
بلجيكا
خوان جارسيا
برشلونة
إسبانيا
جريجور كوبل
بوروسيا دورتموند
سويسرا
إيميليانو مارتينيز
أستون فيلا / تشيلسي
الأرجنتين
إدوارد ميندي
الأهلي
السنغال
ديفيد رايا
آرسنال
إسبانيا
ماتفي سافونوف
باريس سان جيرمان
روسيا
أوناي سيمون
أتلتيك بيلباو
إسبانيا
فوزينيا
تشافيس / كولو كولو
الرأس الأخضر
المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026
اللاعبة
النادي
المنتخب الوطني
آن كاترين بيرجر
جوثام إف سي
ألمانيا
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
هانا هامبتون
تشيلسي
إنجلترا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
أياكا ياماشيتا
مانشستر سيتي
اليابان
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026
المدرب
الفريق
الجنسية
ميكيل أرتيتا
آرسنال
إسباني
لويس دي لا فوينتي
إسبانيا
إسباني
أوناي إيمري
أستون فيلا
إسباني
فينسنت كومباني
بايرن ميونخ
بلجيكي
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
إسباني
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026
المدرب
الفريق أو الفرق
الجنسية
جوناثان جيرالديز
أولمبيك ليون للسيدات
إسباني
أندريه يجليرتز
مانشستر سيتي
سويدي
نيلس نيلسن
اليابان
دنماركي
بيري روميو
برشلونة
إسباني
إيلينا ساديكو
سلتيك / بي كيه هاكن
سويدية
الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال 2026
النادي
الدوري
البلد
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
ألمانيا
بودو جليمت
الدوري النرويجي الممتاز
النرويج
فلامنجو
الدوري البرازيلي
البرازيل
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا
الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للسيدات 2026
النادي
الدوري
البلد
برشلونة
الدوري الإسباني للسيدات
إسبانيا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني للسيدات
ألمانيا
كلوب أمريكا
الدوري المكسيكي للسيدات
المكسيك
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات
إنجلترا
أولمبيك ليون للسيدات
الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات
فرنسا
من يتوقع وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟
لدى شركات المراهنات البريطانية، يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا، بسعر مراهنة يبلغ 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة أسعار المراهنات Oddschecker.
وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، انخفض سعر المراهنة على فوز لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي انخفاضًا كبيرًا، من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.
في المقابل، ارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم، لامين يامال، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا مرتين متتاليتين. فبعدما بلغ سعره 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، أصبح أقل سعر متاح له 4/1، ليتجاوزه مبابي ويحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.
وارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا ارتفاعًا كبيرًا، وأصبح أقل سعر متاح له الآن 66/1، بعدما كان متاحًا بسعر 16/1 الأسبوع الماضي.
ويبلغ سعر المراهنة على فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بالجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما يبلغ سعر فوز عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.
أسعار المراهنات على جائزة الكرة الذهبية للسيدات ليست متاحة بالقدر نفسه الذي تتاح به أسعار جائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 ولاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بجائزة 2026، باحتمال يبلغ 94,5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر.
اللاعبة الأخرى الوحيدة التي يتجاوز احتمال فوزها بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيفا بايور، بنسبة تبلغ 4,7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟
لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.
تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الفعلية للحفل في كل من العامين الماضيين. فقد اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، وأنها ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب آنذاك لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.
وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، مجلة فرانس فوتبول.
لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.
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