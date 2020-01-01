الكراسي الموسيقية تشعل صراع الهبوط في الدوري السعودي .. وضيف جديد بالانتظار

صراع الهبوط .. اشتعال وإثارة في الجولات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي دائمًا ما يحمل الإثارة والمتعة في جولاته الأخيرة، سواء في حسم اللقب أو من سيودع منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد سقوطه في فخ الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صراع الهبوط يتشكل مبكرًا ولكن قد يمتد إلى أكثر من نادٍ، وتتسع دوامة الهبوط بشكل كبير، لتجذب الكثير من الأندية وتشعل الصراعات والمباريات خلال الجولات الأخيرة للحصول على طوق النجاة والبقاء في دوري المحترفين.

في الموسم الحالي صراع الهبوط مشتعلًا للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث قبل 4 جولات فقط من المحتمل أن يطول الهبوط صاحب المركز السابع، الذي يفصله بينه وبين أول مركز للهبوط 12 نقطة فقط وهو عدد النقاط المتبقي في الدوري.

المزيد من الفرق

حتى الآن ليس هناك أي فريق ضمن هبوطه، حيث الثلاثي العدالة وضمك والفتح أصحاب المراكز المهددة بالهبوط، مازال لديهم فرصة للبقاء في دوري المحترفين حيث إذا أضفنا الـ12 نقطة لمتذيل الترتيب "العدالة" سيكون لديه رصيد 32 نقطة أي في المركز الـ10.

وقد يشهد الهبوط في الموسم الحالي، ضيفًا جديدًا، حيث يترنح نادي الاتحاد ويتواجد حاليًا في المركز الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة أي بفارق 7 نقاط عن متذيل الترتيب فقط، ويتبقى له الفيحاء والفتح والنصر والعدالة، حيث يتطلب للعميد الفوزفي مباراتين والتعادل في الثالثة، وسقوط الفتح سيزيد من حظوظه بضمان البقاء في وقت مبكر عن ذلك.

أما عن الحزم صاحب المركز الثالث عشر فلديه 4 مباريات نارية أمام الفتح والهلال والشباب والوحدة، وقد تطيح به هذه المباريات إلى دوري الدرجة الأولى.

الفتح في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة يتبقى له 4 مباريات أمام الحزم والاتحاد والتعاون وضمك.

ضمك المتواجد في المركز 15 يتبقى له مباريات اليوم أمام الفيحاء والأهلي وأبها والاتفاق والفتح.

أما متذيل الترتيب يتبقى له مواجهات مع النصر والرائد والفيحاء والاتحاد.

بالنظر في هذه المواجهات نجد أن أندية الهبوط موقفها يتعلق في يدها، حيث مواجهات بعضها البعض خلال الجولات الأخيرة هي من ستحسم، على سبيل المثال الفتح سيواجه الحزم والاتحاد وضمك وجميعهم مهدد بالهبوط.

فمن سيكون ثلاثي الهبوط في الموسم الحالي، وهل ينجح الاتحاد في الإفلات من معركة الهبوط أم سيكون المرة الأولى لهبوط العميد في تاريخه لدوري الدرجة الأولى.